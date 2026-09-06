Đắk Lắk bố trí 484 tỷ đồng phát triển 7 dự án y tế số

Theo lộ trình, các dự án sẽ được triển khai ngay đầu từ tháng 9/2026 này. Trong 7 dự án, dự án bệnh án điện tử có kinh phí lớn nhất, khoảng 313 tỷ đồng; dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ khám, chữa bệnh từ xa tại các trạm y tế có kinh phí hơn 48 tỷ đồng; dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán và quyết định lâm sàng hơn 43 tỷ đồng.

Phần kinh phí còn lại được bố trí để triển khai các dự án xây dựng kho dữ liệu dùng chung, quản lý bệnh không lây nhiễm, giám sát dịch bệnh thông minh và số hóa chuỗi cung ứng thuốc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác khám sàng lọc bệnh cho người dân và hạ tầng số tại một trạm y tế cơ sở.

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, các dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh, đồng thời giúp người dân Đắk Lắk và khu vực lân cận tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện, nhanh chóng hơn; giảm thời gian chờ đợi, đi lại và nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Khi hoàn thành các dự án, việc khám, chữa bệnh cho người dân ở Đắk Lắk sẽ thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian và việc đi lại.

Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, để các dự án phát huy hiệu quả, ngành y tế sẽ triển khai theo lộ trình, ưu tiên những hạng mục có tính nền tảng và tác động trực tiếp đến người dân. Trong đó, tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu y tế, bảo đảm dữ liệu được liên thông, đồng bộ và an toàn.

“Chúng tôi đang tổ chức khảo sát lại tất cả các trạm y tế về hệ thống công nghệ thông tin, đường truyền để nắm được hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Hiện 12 hệ thống dữ liệu dân cư liên quan đến y tế đang được tích cực triển khai trong chiến dịch 90 ngày theo chỉ đạo của Bộ Y tế và sẽ xong trong thời gian tới. Qua đó, có đầy đủ nguồn dữ liệu dân cư y tế của tỉnh Đắk Lắk", ông Phạm Minh Hữu nói.