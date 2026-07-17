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Đắk Lắk triển khai kết nghĩa giữa đơn vị quân đội với trường dân tộc nội trú

Thứ Sáu, 16:50, 17/07/2026
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VOV.VN - Sáng 17/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai công tác kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các trường dân tộc nội trú, trường nội trú liên cấp trên địa bàn.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị quân đội và nhà trường sẽ phối hợp tuyên về công tác dân tộc; giáo dục truyền thống, quốc phòng - an ninh; giữ gìn bản sắc văn hóa, rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, thể thao.

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Đắk Lắk là địa phương đầu tiên trong Quân khu 5 triển khai mô hình kết nghĩa giữa các đơn vị bộ đội với trường dân tộc nội trú theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, đại diện 27 đơn vị quân đội đã ký biên bản ghi nhớ với 26 trường dân tộc nội trú và trường nội trú liên cấp để xây dựng chương trình phối hợp phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị việc ký kết cụ thể giữa từng trường, từng đơn vị, cần hoàn thành trước khi bước vào năm học mới 2026-2027; đồng thời hướng tới các hoạt động thiết thực và kết quả cụ thể.

“Tôi đề nghị là phải có sản phẩm, phải có kết quả, phải có chuyển biến, bây giờ không phải là kết nghĩa kiểu giao lưu như ngày xưa mà phải ra thực chất, sau bao nhiêu năm kết nghĩa thì chúng ta đạt được gì, có báo cáo cụ thể.  Cho nên là từng cặp đơn vị ngồi lại với nhau phải có lộ trình, phải có sản phẩm, phải đặt ra mục tiêu  và sớm có kết quả cụ thể trong việc này”, ông Đào Mỹ nói.

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27 đơn vị quân đội đã ký biên bản ghi nhớ với 26 trường dân tộc nội trú và trường nội trú liên cấp tại Đắk Lắk để xây dựng chương trình phối hợp, kết nghĩa.

Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 cho biết, Đắk Lắk là địa phương đầu tiên trong Quân khu 5 triển khai mô hình kết nghĩa giữa các đơn vị bộ đội với trường dân tộc nội trú theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Ông yêu cầu các hoạt động kết nghĩa phải có nội dung, kế hoạch và lộ trình rõ ràng, phát huy nguồn lực của đơn vị, huy động sự tham gia của địa phương, tránh tổ chức mang tính phong trào hoặc chỉ diễn ra vào dịp khai giảng, bế giảng.

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Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 yêu cầu các hoạt động kết nghĩa phải có nội dung, kế hoạch và lộ trình rõ ràng, tránh tổ chức mang tính phong trào, hình thức.

“Đã kết nghĩa là sự phối hợp của các bên, nếu công tác bảo đảm chúng ta tốt, kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ thì không có gì khó. Yêu cầu tất cả các đơn vị và nhà trường phải xác định rõ nội dung cần phải triển khai để kết nghĩa và hình thức tổ chức, làm thế nào để có ý nghĩa thiết thực và có tính giáo dục. Đặc biệt là công tác truyền thông, để cho tất cả mọi người, nhân dân thấy được trách nhiệm của bộ đội trong việc chăm sóc đối với thế hệ con em, rồi trách nhiệm đối với địa phương, cùng với các đơn vị bộ đội”, Thiếu tướng Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

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Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm tra phối hợp bảo vệ an ninh, quốc phòng tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 16/7, Đoàn công tác liên ngành Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng tại tỉnh Đắk Lắk.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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