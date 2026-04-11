Đắk Lắk: Xe máy chở 3 tông vào gốc cây, 2 người tử vong
Sáng 11/4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 27 (đoạn qua phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 người chết, 1 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 20 phút, một xe máy chở 3 người lưu thông theo hướng từ Km3 đi sân bay Buôn Ma Thuột. Khi xe máy chạy đến Km2+500, quốc lộ 27 (thuộc phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) thì mất lái, tông vào gốc cây ven đường. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, nạn nhân còn lại bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh người điều khiển phương tiện và thông tin 2 nạn nhân tử vong, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.