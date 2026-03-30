Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An

Thứ Hai, 07:15, 30/03/2026
VOV.VN - Tối 29/3, trên địa bàn xã Bạch Hà (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một nam thanh niên tử vong, khi chỉ còn một ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày trên đoạn đường qua khu vực gần Trường THCS Đại Sơn (thuộc xã Đại Sơn cũ, nay là xã Bạch Hà). Nạn nhân được xác định trú tại địa phương, đang trên đường từ nhà bạn gái trở về.

chu re tu vong truoc ngay cuoi do tai nan giao thong o nghe an hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thiện Căn).

Khi di chuyển đến đoạn đường liên xã, xe máy của nạn nhân đã va chạm với một xe bồn. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bất động trên mặt đường. Theo người dân địa phương, nạn nhân là chú rể, gia đình đã chuẩn bị xong mọi công việc cho lễ cưới dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay (30/3).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: tai nạn chủ rể tử vong ngày cưới nghệ an.
Khởi tố tài xế dùng điện thoại khi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong
Khởi tố tài xế dùng điện thoại khi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Trong lúc điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Nguyễn Văn Mạnh mải nói chuyện điện thoại, gây tai nạn làm 2 người chết tại chỗ.

Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Hà Tĩnh
Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm được tài xế và phương tiện gây tai nạn giao thông làm một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tài xế tử vong do tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A ở Nghệ An
Tài xế tử vong do tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A ở Nghệ An

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải và một ôtô con xảy ra trên Quốc lộ 1A khiến một người tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương.

