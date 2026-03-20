Đảm bảo an toàn kỹ thuật xe điện phục vụ du lịch tại Quy Nhơn

Thứ Sáu, 16:20, 20/03/2026
VOV.VN - Phố biển Quy Nhơn đang bước vào mùa du lịch sôi động. Cùng với đó, các hoạt động của năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 sắp diễn ra, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ xe điện du lịch tăng cao. Để đảm bảo an toàn cho du khách, các đơn vị đã chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước khi đưa vào khai thác.

Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng địa ốc Thái Bình (Chi nhánh Quy Nhơn) đơn vị vận hành gần 30 xe điện du lịch ở Quy Nhơn, công tác rà soát, bảo dưỡng được triển khai đồng loạt. Ông Hồ Thanh Khiết, Giám đốc đơn vị cho biết, tất cả phương tiện đều được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục hư hỏng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trước khi phục vụ khách.

“Công ty đã làm 1 group sửa chữa riêng giữa bên sửa chữa và tất cả anh em. Khi xe hư bất cứ điều gì thì báo ngay để công ty cho bên tổ sửa chữa để khắc phục trong ngày. Nếu sửa chữa không được thì cho xe đó ngừng hoạt động và điều xe khác thay thế. Độ an toàn xe thì luôn luôn kiểm tra ánh sáng, thắng xe là hai thứ quan trọng nhất trong an toàn xe”

Dam bao an toan ky thuat xe dien phuc vu du lich tai quy nhon hinh anh 1
Sạc nhiên liệu cho xe điện để phục vụ du khách.

Tại các đơn vị vận tải lớn việc thực hiện quy trình kiểm tra kỹ thuật xe điện cũng được tuân thủ nghiêm. Ông Lê Hùng Thịnh, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sun Taxi tại Bình Định cho biết, việc kiểm tra phương tiện được thực hiện hàng ngày và bảo dưỡng định kỳ theo quy chuẩn.

“Trong quá trình phục vụ khách hàng ngày, khi anh em lên giao ca, nhận xe thì đều được bộ phận kỹ thuật xưởng, bộ phận điều hành kiểm tra phương tiện. Đối với việc bảo dưỡng định kỳ thì phương tiện luôn được bảo dưỡng phanh, hệ thống lái và các hệ thống khác. Bộ phận xưởng luôn túc trực 24/24 để kịp thời khắc phục các sự cố để đảm bảo an toàn cho phương tiện”, ông Thịnh thông tin.

Đối với đội ngũ lái xe, việc đảm bảo an toàn cho hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu. Anh Phan Tấn Duy, một tài xế xe điện du lịch chia sẻ, trước khi xuất bến, tài xế phải kiểm tra toàn bộ hệ thống kỹ thuật và nhắc nhở hành khách tuân thủ quy định an toàn. 

“Trước khi ra xe thì lái xe phải kiểm tra lại toàn hệ thống đèn, bánh xe, lốp xe, nếu đảm bảo an toàn thì mới cho xe ra hoạt động. Trong quá trình lưu thông thì luôn nhắc nhở khách thắt dây an toàn, ngồi gọn gàng trên xe cũng như không chở quá số người để an toàn giao thông là trên hết”, anh Phan Tấn Duy cho biết.

Dam bao an toan ky thuat xe dien phuc vu du lich tai quy nhon hinh anh 2
Kiểm tra gương chiếu hậu của xe điện.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 3 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện du lịch với tổng số 119 phương tiện. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, các doanh nghiệp đều được cấp phép hoạt động và phương tiện đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn kỹ thuật.

Việc chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho du khách mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp cho du lịch phố biển Quy Nhơn trong mùa cao điểm sắp tới.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: xe điện xe điện dịch vụ bảo dưỡng kiểm tra năm Du lịch Quốc gia Gia Lai Quy Nhơn
Giá xăng dầu tăng cao, nhu cầu mua xe máy điện tăng đột biến
Giá xăng dầu tăng cao, nhu cầu mua xe máy điện tăng đột biến

VOV.VN - Trong vài năm gần đây, thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt trong mấy ngày gần đây khi giá xăng dầu tăng cao, nguồn cung bị hạn chế do xung đột Trung Đông, nhu cầu về mua sắm xe máy điện do đó tăng mạnh.

Giá xăng dầu tăng cao, nhu cầu mua xe máy điện tăng đột biến

Giá xăng dầu tăng cao, nhu cầu mua xe máy điện tăng đột biến

VOV.VN - Trong vài năm gần đây, thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay. Đặc biệt trong mấy ngày gần đây khi giá xăng dầu tăng cao, nguồn cung bị hạn chế do xung đột Trung Đông, nhu cầu về mua sắm xe máy điện do đó tăng mạnh.

Ngăn chặn 2,3 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ
Ngăn chặn 2,3 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Ngày 20/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra 02 xe ô tô bán tải chở hàng hoá phát hiện 2,3 tấn thực phẩm bẩn là lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà, là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngăn chặn 2,3 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngăn chặn 2,3 tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Ngày 20/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra 02 xe ô tô bán tải chở hàng hoá phát hiện 2,3 tấn thực phẩm bẩn là lạp xưởng, thanh cua, bánh bao, chả mực, phi lê gà, là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lãi suất huy động bước vào chu kỳ tăng mới, cao nhất tới 8,5%/năm
Lãi suất huy động bước vào chu kỳ tăng mới, cao nhất tới 8,5%/năm

VOV.VN - Mặt bằng lãi suất huy động đang có xu hướng tăng trở lại, với mức 8 - 8,5%/năm xuất hiện ngày càng nhiều tại các ngân hàng. Diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng lên, đặc biệt ở nhóm khách hàng lớn và các chương trình ưu đãi riêng.

Lãi suất huy động bước vào chu kỳ tăng mới, cao nhất tới 8,5%/năm

Lãi suất huy động bước vào chu kỳ tăng mới, cao nhất tới 8,5%/năm

VOV.VN - Mặt bằng lãi suất huy động đang có xu hướng tăng trở lại, với mức 8 - 8,5%/năm xuất hiện ngày càng nhiều tại các ngân hàng. Diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng lên, đặc biệt ở nhóm khách hàng lớn và các chương trình ưu đãi riêng.

