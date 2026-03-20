Đảm bảo an toàn kỹ thuật xe điện phục vụ du lịch tại Quy Nhơn

Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng địa ốc Thái Bình (Chi nhánh Quy Nhơn) đơn vị vận hành gần 30 xe điện du lịch ở Quy Nhơn, công tác rà soát, bảo dưỡng được triển khai đồng loạt. Ông Hồ Thanh Khiết, Giám đốc đơn vị cho biết, tất cả phương tiện đều được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục hư hỏng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trước khi phục vụ khách.

“Công ty đã làm 1 group sửa chữa riêng giữa bên sửa chữa và tất cả anh em. Khi xe hư bất cứ điều gì thì báo ngay để công ty cho bên tổ sửa chữa để khắc phục trong ngày. Nếu sửa chữa không được thì cho xe đó ngừng hoạt động và điều xe khác thay thế. Độ an toàn xe thì luôn luôn kiểm tra ánh sáng, thắng xe là hai thứ quan trọng nhất trong an toàn xe”

Sạc nhiên liệu cho xe điện để phục vụ du khách.

Tại các đơn vị vận tải lớn việc thực hiện quy trình kiểm tra kỹ thuật xe điện cũng được tuân thủ nghiêm. Ông Lê Hùng Thịnh, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sun Taxi tại Bình Định cho biết, việc kiểm tra phương tiện được thực hiện hàng ngày và bảo dưỡng định kỳ theo quy chuẩn.

“Trong quá trình phục vụ khách hàng ngày, khi anh em lên giao ca, nhận xe thì đều được bộ phận kỹ thuật xưởng, bộ phận điều hành kiểm tra phương tiện. Đối với việc bảo dưỡng định kỳ thì phương tiện luôn được bảo dưỡng phanh, hệ thống lái và các hệ thống khác. Bộ phận xưởng luôn túc trực 24/24 để kịp thời khắc phục các sự cố để đảm bảo an toàn cho phương tiện”, ông Thịnh thông tin.

Đối với đội ngũ lái xe, việc đảm bảo an toàn cho hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu. Anh Phan Tấn Duy, một tài xế xe điện du lịch chia sẻ, trước khi xuất bến, tài xế phải kiểm tra toàn bộ hệ thống kỹ thuật và nhắc nhở hành khách tuân thủ quy định an toàn.

“Trước khi ra xe thì lái xe phải kiểm tra lại toàn hệ thống đèn, bánh xe, lốp xe, nếu đảm bảo an toàn thì mới cho xe ra hoạt động. Trong quá trình lưu thông thì luôn nhắc nhở khách thắt dây an toàn, ngồi gọn gàng trên xe cũng như không chở quá số người để an toàn giao thông là trên hết”, anh Phan Tấn Duy cho biết.

Kiểm tra gương chiếu hậu của xe điện.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 3 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện du lịch với tổng số 119 phương tiện. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, các doanh nghiệp đều được cấp phép hoạt động và phương tiện đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn kỹ thuật.

Việc chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho du khách mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp cho du lịch phố biển Quy Nhơn trong mùa cao điểm sắp tới.