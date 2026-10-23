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Dân ngại đi khám vì thiếu thuốc, bác sĩ về tận bản để chăm sóc sức khỏe cho bà con

Thứ Sáu, 17:12, 23/10/2026
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VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về "một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, tỉnh Quảng Trị triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí từ vùng đồng bằng, ven biển đến miền núi, biên giới.

 

Tại xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, việc triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ vẫn gặp nhiều khó khăn do địa bàn cách trở và một bộ phận người dân chưa tích cực tham gia. Y, bác sĩ đã về tận bản làng để khám, lập danh sách theo dõi sức khỏe cho dân bản, nhờ đó, dịch vụ y tế đến gần hơn với bà con.

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Bác sĩ về tận thôn bản thăm khám, theo dõi sức khỏe cho người dân ở bản làng biên giới

Sau nhiều tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, xã biên giới Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) mới đạt 72% số người thuộc diện rà soát. Địa bàn cách trở, mưa lũ, người dân đi làm xa và tâm lý e ngại khi đi khám là những nguyên nhân khiến tiến độ thực hiện chưa đạt mục tiêu. Nhiều người đến trạm y tế để khám, phát hiện ra bệnh nhưng cơ sở y tế lại thiếu thuốc để cấp phát cho người dân.

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Các tổ lưu động về tận thôn bản để thăm khám sức khỏe cho đồng bào

Bà Hồ Thị Nang, ở bản La Trọng, xã Dân Hóa giải thích, nhà xa, việc đi khám đôi khi phụ thuộc vào điều kiện của gia đình, nếu con cái đi làm xa thì không có người đưa đến trạm y tế: “Nhân dân ở đây nghèo, có khi bệnh tật cũng nhiều, lúc đi khám không có thuốc thì phải đi mua ở ngoài. Mong muốn rằng lúc đi khám thì các bác sĩ có thuốc để điều trị và phát thuốc cho nhân dân”.

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Bác sĩ tuyên truyền đến bà con về những lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ

Ở xã biên giới Dân Hóa, việc đến cơ sở y tế để khám sức khỏe không phải lúc nào cũng thuận lợi. Dân cư phân tán, nhiều bản cách xa trạm y tế, đường đi khó khăn. Vào mùa mưa lũ, việc di chuyển càng trở ngại. Một số người dân đi làm trên rẫy, làm thuê tại các công trình hoặc đi làm ăn xa nên khó sắp xếp thời gian tham gia các đợt khám tập trung.

Chị Hồ Thị Hạnh, nhân viên y tế thôn La Trọng, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị nói rằng, nhận thức về khám sức khỏe định kỳ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhiều người vẫn có tâm lý chỉ tìm đến cơ sở y tế khi đau ốm, việc khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh tật chưa trở thành thói quen. Trong buổi khám đầu tiên, thôn thông báo thì bà con hưởng ứng, rất đông người đi khám. Nhưng khi khám, phát hiện bệnh thì trạm y tế lại thiếu thuốc để cấp phát cho bà con, lần sau thông báo lại thì bà con không muốn đi khám nữa.

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Bác sĩ Hồ Văn Khăm tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe định kỳ

Chị Hồ Thị Hạnh cho hay: “Tôi thấy chủ trương khám sức khỏe cho bà con nhân dân là rất hay, ý nghĩa. Người dân được tiếp cận dễ dàng hơn về chăm sóc sức khỏe tại thôn, bản của mình, phát hiện sớm bệnh tật để điều trị kịp thời. Mong muốn của người dân là khi nào khám sức khỏe, nếu phát hiện bệnh thì có thuốc điều trị cấp phát cho nhân dân luôn. Có một số người e ngại rằng khám sức khỏe xong rồi không có cấp thuốc, họ đi về và lần sau thông báo thì họ sẽ không đi lại nữa”.

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Các bác sĩ dặn dò người dân sau buổi thăm khám sức khỏe tại các thôn bản

Đến giữa tháng 10/2026, xã Dân Hóa đã khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho hơn 4.600 người thuộc diện rà soát, vẫn còn hơn 1.800 người chưa được khám. Trong khi đó, địa phương đặt mục tiêu đạt tỉ lệ trên 80% người dân được khám sức khỏe định kỳ trong tháng 12/2026. Trước thực tế đó, Trạm Y tế xã Dân Hóa đã thành lập 4 tổ khám sàng lọc lưu động. Các bác sĩ đến từng hộ gia đình, những nơi xa trạm y tế, khu vực người dân khó đi lại để khám sức khỏe. Cùng với việc khám, tư vấn sức khỏe, các tổ còn cấp phát thuốc thông thường từ nguồn quyên góp của các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn, góp phần hỗ trợ những gia đình còn khó khăn.

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Trạm Y tế xã Dân Hóa đã thành lập 4 tổ khám sàng lọc lưu động về bản làng thăm khám cho người dân

Bác sĩ Hồ Văn Khăm, Trạm Y tế xã Dân Hóa cho biết, để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn, đội ngũ y tế vượt dốc, băng suối đến các cụm bản xa, thăm khám và phát thuốc điều trị cho bà con tại nhà. Người dân chủ yếu mắc một số bệnh thường gặp như cảm cúm, tăng huyết áp, đau nhức xương khớp.

Bác sĩ Hồ Văn Khăm dặn dò người dân: “Cán bộ trạm y tế đã đến tận nơi kiểm tra sức khỏe cho bà con. Khi mà có thông báo khám định kỳ tại trạm y tế thì bà con cũng phải tham gia để tiếp tục kiểm tra sức khỏe định kỳ, hàng năm hoặc 6 tháng để phát hiện sớm các bệnh, điều trị kịp thời”.

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Trạm Y tế xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên từ năm 2026. Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù của xã biên giới, việc đưa chủ trương vào thực tế đòi hỏi cách tổ chức phù hợp, nhất là khả năng tiếp cận những người chưa tham gia khám. Đây cũng là bài toán đặt ra đối với chính quyền và ngành y tế cơ sở trong những tháng còn lại của năm 2026.

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Sau khi thăm khám, các bác sĩ cấp phát một số loại thuốc thông thường cho dân bản

Bác sĩ Đinh Nhật Huy, Giám đốc Trạm Y tế xã Dân Hóa cho biết, tiến độ triển khai khám sức khỏe của trạm y tế có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến kết quả chung của chương trình: “Một số người dân chưa nhận thức được mục đích của khám sức khỏe định kỳ, khám để phát hiện bệnh cho mình. Đồng bào mỗi lần đi khám đều có tư tưởng phải có cấp thuốc thì mới đi. Trạm y tế cũng trích tiền từ nguồn chi thường xuyên của trạm để mua thuốc, mua test để đến từng hộ dân thăm khám và cấp thuốc cho họ. Đây cũng chỉ là cách tạm thời để tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu thôi, còn về lâu dài không thể duy trì như thế này được”.

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Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo sức khoẻ cho bà con vùng cao biên giới

VOV.VN - Những năm qua, các y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo sức khoẻ, tổ chức khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt bệnh nhân khu vực vùng cao biên giới. Quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Nam còn khám chữa bệnh cho người dân tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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