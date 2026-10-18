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Thực hiện Nghị quyết 72: Đắk Lắk khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,5 triệu người

Chủ Nhật, 10:14, 18/10/2026
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VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk đã sớm triển khai khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh miễn phí cho người dân. Đến nay, địa phương đã khám cho hơn 2,5 triệu người dân, đạt trên 82% dân số.

Tỉnh Đắk Lắk triển khai kế hoạch khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh miễn phí cho người dân từ tháng 6/2026. Tỉnh bố trí khoảng 400 tỷ đồng từ nguồn tăng thu so với dự toán và dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2025 còn lại, phân bổ cho các địa phương tổ chức thực hiện, với mức chi trả 350.000 đồng/người/lượt khám.

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Hơn 2,5 triệu người dân ở Đắk Lắk được khám sức khoẻ định kỳ năm 2026.

Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 72 được ban hành, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Sở đã xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Trong bối cảnh các cơ sở y tế công lập đều quá tải, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh cho phép các cơ sở y tế ngoài công lập cùng tham gia thực hiện. Nhờ đó, công tác khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh cho người dân  đã đạt những kết quả khả quan. Theo ông Phạm Minh Hữu, dự kiến, công tác này sẽ kết thúc vào giữa tháng 12 năm nay.

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Người dân ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đi khám bệnh định kỳ.

“Ngành Y tế Đắk Lắk đã khám sức khỏe miễn phí cho 2.557.875 người, đạt 82,86%, và tỉnh Đắk Lắk đang đứng thứ 7 trong số 34 tỉnh, thành trên cả nước. Đối với UBND các xã, phường và các trung tâm y tế khu vực, chúng tôi sẽ họp để phân tích, xác định những nơi chậm, bị nghẽn, có tỷ lệ thấp để xây dựng phương án hỗ trợ. Chúng tôi phấn đấu đến ngày 15/12/2026 sẽ hoàn thành chương trình này", Bác sĩ Phạm Minh Hữu thông tin. 

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Đắk Lắk bố trí 400 tỷ khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho nhân dân

VOV.VN - Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 400 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương triển khai thực hiện khám định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe toàn dân năm 2026.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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