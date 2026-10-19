Thái Nguyên đưa 90 sinh viên y khoa về cơ sở chăm sóc sức khỏe người dân

Ngày 19/10, Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra quân đưa sinh viên về thực hành, thực tập và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các xã khó khăn khu vực phía Bắc tỉnh.

Quang cảnh chương trình

Đợt này, nhà trường cử 7 cán bộ, giảng viên và 90 sinh viên năm thứ 5 tham gia chương trình tại trạm y tế các xã Chợ Mới, Thanh Thịnh và Tân Kỳ.

Đây là chương trình thí điểm nhằm tăng cường nguồn lực cho y tế cơ sở, đồng thời đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn.

Tăng cường nguồn lực cho y tế cơ sở

Phát biểu tại buổi ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, việc đưa sinh viên y khoa về cơ sở là giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chương trình vừa hỗ trợ các trạm y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, vừa tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, y đức và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Để chương trình đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương rà soát điều kiện chuyên môn, tổ chức hướng dẫn thực hành, bảo đảm an toàn người bệnh. Các đơn vị cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đánh giá kết quả triển khai để tham mưu hoàn thiện và nhân rộng mô hình.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Trường Đại học Y - Dược được yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hành cụ thể, phân công giảng viên phụ trách, quản lý chặt chẽ nội dung học tập và quá trình thực tập của sinh viên.

“Các xã Chợ Mới, Thanh Thịnh, Tân Kỳ và trạm y tế tiếp nhận cần chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí cán bộ y tế đủ năng lực hướng dẫn, đồng thời bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt, an ninh và an toàn cho sinh viên”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu.

Sinh viên tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đối với sinh viên tham gia chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm quy định pháp luật, quy trình chuyên môn và nguyên tắc an toàn người bệnh; không thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi cho phép.

Bên cạnh việc thực hành chuyên môn, sinh viên cần chủ động tham gia truyền thông, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số trong lĩnh vực y tế, trong đó có Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đại diện Trường Đại học Y - Dược khẳng định sẽ phối hợp với ngành y tế và các địa phương triển khai chương trình theo kế hoạch, phân công cán bộ, giảng viên hướng dẫn, bảo đảm hoạt động hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự chương trình

Chương trình cũng là cơ hội để sinh viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng, qua đó góp phần gắn kết đào tạo với nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh trao tặng Quỹ học bổng Trường Đại học Y - Dược 50 triệu đồng, góp phần hỗ trợ học sinh đang theo học tại trường.