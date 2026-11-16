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Dân trả vỉa hè, phố chờ chỉnh trang ở Quảng Ninh

Thứ Hai, 14:13, 16/11/2026
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VOV.VN - Hưởng ứng đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, hàng nghìn hộ dân phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh đã tự tay dỡ bỏ các công trình lấn chiếm để trả lại vỉa hè. Việc biến những không gian vừa được giải phóng thành tuyến phố khang trang đang được tiếp tục với sự chung tay của cả chính quyền và người dân.

 

Đường Nguyễn Văn Cừ là con đường trục chính của khu phố Vĩnh Tuy (phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh) dài chừng 1,5 km. Trước đây, gần như nhà nào ở cả hai bên đường cũng dựng mái tôn kéo dài ra ngoài, có nhà lấn sát tới mép đường. Ông Ngô Thượng Hải, Trưởng khu phố Vĩnh Tuy ví von: "Đi từ dưới đi lên ở rìa đường này không ướt một chút nào nếu trời mưa. Cả dọc con đường này là 318 hộ mà đến bây giờ là dỡ sạch mái tôn, dỡ hết không còn để một nhà nào cả".

Ông Phùng Văn Chính, nhà ở tổ 2 kể, nhà ông cũng như mọi gia đình xung quanh, việc lắp mái che vốn chỉ để lấy bóng mát, nên khi phường có chủ trương, ông đã chủ động dỡ ngay: "Dỡ xong thì cảm thấy buổi sáng nó hơi nắng một chút, nhưng mà hè thoáng, tầm nhìn thoáng, trông rộng rãi thêm nhiều".

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Các hộ dân dọc trục đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố Vĩnh Tuy đồng thuận tháo gỡ hết các mái tôn lắp trên vỉa hè từ trước đó

Người dân đồng thuận, chính quyền cùng làm

Phường Mạo Khê bắt đầu ra quân lập lại trật tự đô thị, giải toả hành lang, vỉa hè từ đầu tháng 9 vừa qua, kiên quyết xoá bỏ tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hàng lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, dựng mái che, mái đua, mái vẩy và tập kết hàng hoá, vật liệu trái phép. Tính đến ngày 15/11, theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường, hơn 99% trong tổng số hơn 4.700 hộ ký cam kết đã tự nguyện tháo dỡ, số còn lại hẹn hoàn thành trước ngày 20/11.

Kết quả này có được nhờ sự vận động đi trước. Ở các khu phố, trưởng khu, trưởng ban công tác Mặt trận và bí thư chi bộ chia nhau ba mũi, đi dọc các tuyến đường vận động bà con. Địa phương lan toả thông tin lên nhiều kênh, trong đó, các bài viết, hình ảnh trên mạng xã hội cập nhật về tiến độ đều nhận được sự phản hồi tích cực của người dân địa phương. Các khu phố Công Nông, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hồng, Yên Thọ… đều về đích sớm. Với những hộ cố tình vi phạm, phường sẽ lập biên bản, xử phạt và cưỡng chế theo quy định. 

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Người dân các khu phố tự nguyện tháo gỡ các mái đua, mái vẩy

Tuy vậy, đi cùng “cái lý” cũng là “cái tình”. Hàng trăm hộ cùng tháo dỡ một lúc khiến việc tìm thợ cũng khó khăn, khu phố lùi thời hạn và lên kế hoạch hỗ trợ những gia đình neo đơn. Với các hộ buôn bán mặt đường, quốc lộ, việc tháo dỡ các công trình lấn chiếm còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Hiền ở khu Yên Thọ cho biết, thu nhập từ quầy tạp hoá có giảm đôi chút nhưng chị vẫn đồng thuận với chủ trương của địa phương, “phố đẹp lên, việc buôn bán sẽ ổn định trở lại”.

Chị Nguyễn Thị Thủy, Trưởng khu phố Yên Thọ chia sẻ, những ngày đầu bà con cũng băn khoăn vì đã quen buôn bán trên vỉa hè, nhưng rồi đều phấn khởi khi khu phố “khoác áo mới”: "Sau khi tháo dỡ thì khu phố thì rộng ra hơn. Nhân dân cũng có chỗ buổi chiều các cháu đi học về vui chơi và các bà cao tuổi là có thể đi thể dục ở ngay dãy phố của mình, không phải đi đâu xa, đảm bảo an toàn".

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Lực lượng chức năng cùng các tổ dân khu phố vận động nhân dân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè

Phố rộng hơn, nhưng cũng lộ ra những bất cập như: mặt hè chưa bằng phẳng, một số hàng cây lâu năm có thể bị chặt bỏ, hệ thống cột điện, cống thoát nước chưa đồng bộ... Theo chị Thuỷ, khu phố sẽ phối hợp cùng phường hạ ngầm đường điện, san gạt mặt bằng, trồng các loại cây đô thị có bóng râm để người dân sớm trở lại nhịp sống bình thường.

Đó cũng là là mục tiêu của chính quyền địa phương, để đợt ra quân không rơi vào tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Mạo Khê chia sẻ: "Sau giải tỏa thì chúng tôi thực hiện kế hoạch với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, bổ sung một phần kinh phí cùng với kinh phí của nhân dân đóng góp, thực hiện việc cải tạo vỉa hè sau khi mà các hộ dân trả lại phần đất đã lấn chiếm. Hiện tại chúng tôi đang triển khai thí điểm tại Tổ 5, khu phố Yên Thọ, sau đó sẽ nhân rộng lên toàn địa bàn phường".

Không chỉ một tuyến phố

Theo kế hoạch, mỗi khu phố sẽ có một tuyến phố kiểu mẫu, tổng cộng từ 19-24 tuyến, phấn đấu hoàn thành trong năm tới, chỉnh trang đồng bộ về mặt tiền, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cờ, thùng rác trên dọc tuyến Quốc lộ 18 và các khu dân cư để tạo diện mạo đô thị đồng bộ, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ trả lại vỉa hè thông thoáng mà phải hình thành nếp sống văn minh đô thị, ý thức tự giác chấp hành với mỗi người dân. Với những hộ có sinh kế bao năm gắn với vỉa hè, phường sẽ rà soát quỹ đất để nghiên cứu bố trí các điểm kinh doanh tập trung.

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Các tuyến đường của phường Mạo Khê được chỉnh trang đồng bộ, trong đó có tuyến vỉa hè dọc Quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn

Ở khu phố Vĩnh Tuy, vài hộ còn vướng chỉ giới đất cấp từ trước nhưng đã cam kết: khi làm đường, lát vỉa hè, họ sẽ sẵn sàng hiến đất. Sự đồng thuận đó càng có ý nghĩa với Mạo Khê, trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị của khu vực phía Tây Quảng Ninh, hiện cũng là 1 trong 2 địa phương của Quảng Ninh đang được xem xét phân loại đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt theo Nghị định của Chính phủ.

Ông Trịnh Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Mạo Khê cho biết: "Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, trong 2 năm 2025-2026 phường đã đầu tư 118 cái công trình về hạ tầng đô thị, chống ngập úng, thoát nước, vườn hoa, cây xanh; trong đó là đặc biệt là các tuyến đường thì đã đầu tư gần 80 tuyến đường. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện các tuyến đường còn lại cùng với hệ thống chỉnh trang vỉa hè, hệ thống chống ngập úng trên địa bàn". 

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Địa phương đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 tuyến phố kiểu mẫu

Quảng Ninh đã bước vào chặng đường mới với vị thế thành phố. Yêu cầu đặt ra về chất lượng đô thị cũng sẽ cao hơn, không chỉ được đáp ứng bằng những công trình trọng điểm mà bằng từng tuyến đường, từng khu dân cư được chỉnh trang. Khi người dân đồng thuận trả lại không gian công cộng và góp công góp sức, chính quyền huy động nguồn lực chỉnh trang đô thị với những cam kết nhìn thấy được, thì những con phố mới - như ở Mạo Khê - sẽ tiếp tục giúp thành phố ngày một văn minh, hiện đại.

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Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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