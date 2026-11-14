Gom “hành trang số” từ ghế nhà trường

Phòng học STEM của Trường Tiểu học Mạo Khê (phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh) được bố trí riêng với sa bàn, máy tính và những chú robot nhỏ. Các em học sinh ngồi quây quần quanh những chiếc bàn thấp, vừa thực hành vừa trao đổi sôi nổi với thầy cô.

Học sinh được luyện các kỹ năng làm quen với máy tính, xử lý tình huống, làm việc nhóm

Em Nguyễn An Khánh, học sinh lớp 5E4 chia sẻ, giờ học robot mang lại nhiều bất ngờ. Ban đầu, các em học về khối lệnh, câu lệnh trên máy tính, rồi từ những khối lệnh ấy lập trình thành đường đi cho robot, nạp code và cho robot chạy thử trên sa bàn, có thể gắp và di chuyển các khối gỗ theo yêu cầu. Robot chạy chưa đúng, các em lại về chỗ sửa code, nạp lại, chạy lại: "Em cảm thấy rất thú vị, bất ngờ vì robot có thể làm theo những câu lệnh mà chúng em đưa ra. Em thấy nó cũng không khó lắm, còn rất vui. Em muốn dành nhiều thời gian hơn nữa để học STEM AI robot, để tạo ra nhiều sản phẩm thú vị".

Bạn cùng lớp của Khánh - Trần Quang Vinh đang cùng các bạn luyện giải nhiều đề code khác nhau để chuẩn bị cho kỳ thi Robotics cấp quốc gia sắp tới. Để làm nhanh hơn, nhóm của Vinh chia vai rất rõ ràng: "Mình sẽ phân công một bạn đọc sa bàn và một bạn lập trình để làm dễ dàng hơn, nhanh hơn. Bạn đọc mỗi 1 từ thì mình sẽ hiểu ra là đi thẳng hay rẽ trái, rẽ phải hay gắp khối. Mục tiêu của em là đoạt giải cao nhất trong cuộc thi tới".

Khánh, Vinh và các bạn lập trình đường đi cho robot trong lớp học STEM

Theo cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên phụ trách lớp STEM AI của trường, học sinh có thể được làm quen với tiết học Robotics, STEM từ lớp 3. Từ câu lạc bộ học vào chiều thứ Sáu, nhà trường chọn những em có năng khiếu nhất để ôn luyện đi thi. Hiện trường có 23 đội của khối 4 và khối 5 đang tích cực tập luyện. Tại Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026 diễn ra tại Hà Nội tháng 5/2026, học sinh của trường giành 1 giải Nhì, 2 giải Ba cùng nhiều giải năng khiếu.

"Thực tế qua mấy năm được làm quen với robot thì tôi thấy rằng các em đều rất hào hứng và chủ động tiếp thu. Ngoài ra, các em được phát triển tư duy của mình, và hơn nữa là phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác nhóm", cô Hạnh chia sẻ.

Học sinh trường Tiểu học Mạo Khê đoạt nhiều giải trong cuộc thi Robotics toàn quốc vừa qua

Không chỉ có STEM, AI, việc ứng dụng các công nghệ số đã ngày càng quen thuộc trong các lớp học tại Quảng Ninh. Tại Trường THCS Mạo Khê, công nghệ số có mặt thường xuyên trong các tiết học văn hóa. Lớp học được trang bị màn hình thông minh, học sinh dùng máy tính xách tay được trang bị sẵn ngay tại lớp.

Em Lương Quỳnh Mai, học sinh lớp 9D5 đã làm quen với phòng học thông minh từ năm lớp 6. Giờ Hóa học, các em xem video mô phỏng thí nghiệm để hiểu bản chất các nguyên tố và công dụng của chúng trong đời sống; giờ Tiếng Anh, các em tra cứu từ vựng, phát âm và ngữ cảnh; giờ Lịch sử, Địa lý,... máy tính giúp các em mở rộng kiến thức ngoài sách vở. Thiết bị chỉ được dùng khi cần tra cứu, dưới sự theo dõi sát sao của thầy cô.

Quỳnh Mai chia sẻ: "Phòng học thông minh rất thú vị và bổ ích. Những bài giảng thầy cô đem đến cũng dễ hiểu hơn nhờ bảng tương tác và hình ảnh trực quan. Học sinh có thể hiểu thêm những kiến thức không chỉ nằm trong sách vở, được giáo viên đưa đến theo cách tiếp cận mới hơn, thú vị hơn".

Phòng học thông minh giúp giáo viên và học sinh nâng cao khả năng dạy và học trong môi trường số

15 phòng học thông minh hiện có của Trường THCS Mạo Khê được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đầu tư từ năm 2015. Mỗi phòng được trang bị đồng bộ màn hình tương tác kèm phần mềm, máy tính xách tay cho giáo viên, camera, phần mềm quản lý phòng học… Giáo viên có thể chuyển nội dung bài giảng thành đồ họa, trò chơi tương tác.

Theo thầy Phạm Đức Phong, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mạo Khê, hệ thống này thay đổi cách thầy và trò tương tác trong mỗi tiết học: "Ngày trước, chúng ta giảng dạy khô khan giữa bảng đen phấn trắng. Bây giờ có hệ thống phòng thông minh, thầy cô và trò được tương tác với nhau qua bài giảng điện tử, tư liệu số, hình ảnh, video clip. Học sinh rất hứng khởi, rất sôi nổi và tích cực".

Các phần mềm ứng dụng giúp các em tiếp thu kiến thức sinh động và hiệu quả hơn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh, đến nay toàn bộ các cơ sở giáo dục đã sử dụng hệ thống quản lý trường học trực tuyến, học bạ số, sổ điểm điện tử và có thể tổ chức dạy học trực tuyến; một nửa số cơ sở đạt mức chuyển đổi số mức 3. Trong năm học 2025 - 2026, giáo dục trí tuệ nhân tạo được thí điểm tại 118 cơ sở, 1.500 cán bộ, giáo viên được tập huấn về giáo dục trí tuệ nhân tạo.

Tuy vậy, ngành giáo dục địa phương cũng nhìn nhận, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa đồng đều giữa các cơ sở. Năm học 2026 - 2027, ngành giáo dục Quảng Ninh xác định tiếp tục phát triển học liệu số, trường học số, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, để hành trang ấy ngày càng đầy đặn hơn với mỗi lứa học trò.