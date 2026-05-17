Đang đi sụp hố, ai chịu trách nhiệm?

Chiều 15/5, khi đang di chuyển từ phố Hai Bà Trưng sang Quán Sứ (Hà Nội) tài xế Nguyễn Văn H phát hiện tiếng động lớn dưới gầm xe, cùng thân xe bị nghiêng hẳn về một phía. Bước xuống xe, anh H bàng hoàng phát hiện bánh trước đã sụp xuống hố khá sâu, không thể di chuyển tiếp: "Ban đầu tôi nghĩ xe va vào cái cọc hay gì, nhưng khi xuống thì thấy cả một cái hố rất rộng và xe của tôi cả bánh bên phải lái bị sập xuống và đang chờ Cảnh sát giao thông đến để giải quyết trường hợp của tôi".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên phương tiện đang lưu thông bị sụp xuống hố trên các đoạn đường đang thi công. Trước đó, ngày 24/4, một chiếc taxi đang chạy trên đường Khuất Duy Tiến bị sụt bánh xuống hố cống rộng 50cm, mắc kẹt giữa đường gây ùn ứ cục bộ. Trước đó một ngày, trên đường Nguyễn Trãi (đoạn qua phường Thanh Xuân), một chiếc xe tải biển số Hưng Yên khi di chuyển theo hướng Ngã Tư Sở - hầm chui Thanh Xuân cũng gặp sự cố tương tự.

Việc liên tiếp xảy ra các sự cố phương tiện bị sụp xuống hố trên các đoạn đường đang thi công khiến người dân khá lo lắng. Ông Nguyễn Quốc An (ở Quốc Oai, Hà Nội bày tỏ: "Một số tuyến đường dở dang đang thi công thì làm thứ nhất phải đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Các điểm có nguy cơ tai nạn thì phải có hệ thống cảnh báo an toàn".

Một số người tham gia giao thông cũng mong muốn các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và có các giải pháp đảm bảo an toàn tại các điểm đang thi công: "Mong là các đơn vị thi công công trình nên có rào chắn và có các biện pháp để người dân được đảm bảo. Cũng mong làm công trình nhanh, tuyến đường đi đỡ vất vả. Tôi rất mong công trình sớm thi công hoàn thành trước mùa mưa để dân đi lại dễ dàng".

Hiện trường vụ việc

Ông Võ Phương Nam, Phó Trưởng phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, Trung tâm đang triển khai 3 dự án khẩn cấp với tổng số 40 hạng mục đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Đối với các công trình đang thi công, đơn vị đều chỉ đạo các nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, như rào chắn, biển báo và có người phân luồng giao thông.

Với sự cố xe đang lưu thông bị sụp hố trên đường Quán Sứ xảy ra chiều 15/5, ông Võ Phương Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu triển khai công tác khắc phục ngay tại chỗ và yêu cầu nhà thầu không được tái diễn: "Để đảm bảo công tác thi công, chủ đầu tư đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra hiện trường. Bất cứ tình huống nào mà chưa đảm bảo về công tác an toàn giao thông hay chất lượng công trình, Trung tâm đều đôn đốc, nhắc nhở và lập biên bản yêu cầu nhà thầu xử lý khắc phục triệt để, sau đó mới được thi công các bước tiếp theo".

Trao đổi với VOV Giao thông, PGS, TS. Doãn Minh Tâm, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) cho biết, mặc dù nhiều công trình đang thi công trên địa bàn Hà Nội được thực hiện theo lệnh khẩn cấp, đòi hỏi tiến độ gấp rút, thời gian thi công rút ngắn, song việc đảm bảo an toàn giao thông vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Việc để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông tại các tuyến đường đang thi công, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu: "Từng dự án một, từng địa điểm một thì trách nhiệm của nhà thầu đầu tiên, sau đó là của tư vấn giám sát – đơn vị giám sát nhà thầu, anh phải nhắc nhở, không đảm bảo chỗ nào là tư vấn giám sát –được chủ đầu tư thuê, anh phải đề xuất ý kiến và yêu cầu nhà thầu thực hiện. Cần rà soát trách nhiệm của từng người, của nhà thầu, của tư vấn giám sát và trên cả là của chủ đầu tư".

Trong quá trình thi công các công trình hạ tầng, việc đảm bảo an toàn giao thông không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn thể hiện trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công đối với cộng đồng. Thực tế cho thấy, chỉ một điểm thi công thiếu cảnh báo cũng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, cùng với việc đảm bảo tiến độ, các biện pháp đảm bảo an toàn cần được đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, người tham gia giao thông.