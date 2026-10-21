Đảng viên gương mẫu vận động quần chúng tham gia chương trình mục tiêu quốc gia

Thôn Prao, xã miền núi Đông Giang, thành phố Đà Nẵng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) có hơn 390 hộ, 1.220 khẩu, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu sinh sống. Nhiều năm nay, ông Huỳnh Văn Tân, Đảng viên ở Chi bộ thôn Prao tích cực vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Đảng viên Huỳnh Văn Tân đi đầu trong phát triển kinh tế tại thôn Prao, xã miền núi Đông Giang

Khi có các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, ông Tân đến tận nhà từng hộ dân, lồng ghép tại các cuộc họp thôn, giải thích vận động bà con mạnh dạn đăng ký nhận cây giống, con giống để phát triển kinh tế hộ gia đình, trồng rừng sản xuất.

Nhờ đó, nhiều mô hình sinh kế hình thành, bước đầu có hiệu quả. Theo ông Huỳnh Văn Tân, trong công tác tuyên truyền, ông luôn cố gắng thuyết phục người dân bằng nhiều cách; đồng thời gia đình mình phải gương mẫu làm trước, mọi người thấy hiệu quả rồi sẽ học tập làm theo.

Để người dân tin và học tập, qua tìm hiểu, nghiên cứu, ông Huỳnh Văn Tân đã cải tạo đất vườn đầu tư phát triển mô hình kinh tế vườn. Hiện khu vườn của ông Tân có nhiều cây ăn quả có giá trị như sầu riêng, bưởi da xanh, mít thái, vú sữa, măng cụt, gia đình còn xen canh cây chuối lùn, rau và các loại cây ngắn ngày nhằm tận dụng diện tích tăng thêm nguồn thu. Ngoài ra, ông Tân còn đầu tư thêm mô hình du lịch homestay, mở quán cà phê vườn.

Ông Huỳnh Văn Tân (bên phải) gương mẫu trong vận động quần chúng tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia

Ông Huỳnh Văn Tân tâm niệm, muốn quê hương no ấm, đời sống đồng bào được nâng lên, trước hết phải xây dựng tình đoàn kết, động viên giúp đỡ lẫn nhau tích cực lao động sản xuất, tranh thủ được nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực trong nhân dân.

“Đặc biệt, đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia khi có những chủ trương cấp trên hỗ trợ mình tích cực hướng dẫn bà con tận tình để làm sao phát huy hiệu quả nguồn vốn Chương trình. Trên địa bàn thôn Prao đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển cây ăn quả, giúp bà con làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững. Sau khi nhìn thấy được sự phát triển của bà con là niềm vui lớn của mình trong cộng đồng dân cư. Thời gian đến, tiếp tục vận động bà con tập trung vào phát triển kinh tế, tăng năng suất nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn”, ông Tân cho biết.

Mô hình kinh tế vườn từ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia đã góp phần tạo sinh kế cho đồng bào miền núi Đà Nẵng

Trong thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Đảng viên gương mẫu là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động bà con tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Từ những kinh nghiệm hiểu biết của mình, bà Nguyễn Thị Thảo, Đảng viên ở xã miền núi Đông Giang không ngại khó, tích cực vận động đồng bào trong thôn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, dự án. Bà Thảo còn chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất để đồng bào Cơ Tu áp dụng làm theo. Vì vậy, nhiều hộ gia đình trong thôn đã có sự thay đổi trong phương thức sản xuất, có thu nhập ổn định vượt khó vươn lên. Bà Nguyễn Thị Thảo còn liên kết tiêu thụ sản phẩm làm ra, giúp đồng bào Cơ Tu yên tâm sản xuất.

“Với vai trò Đảng viên tôi luôn gương mẫu chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động trong phát triển kinh tế gia đình, gắn với trách nhiệm cộng đồng, thu mua chế biến tiêu thụ nông lâm sản, góp phần tạo đầu ra sản phẩm cho đồng bào Cơ Tu ở xã Đông Giang. Tích cực tuyên truyền, đặc biệt vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm và mạnh dạn phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong chương trình mục tiêu Quốc gia giúp cho bà con có được nguồn sinh kế”, bà Thảo chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Đảng viên ở xã miền núi Đông Giang tích cực vận động đồng bào trong thôn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế

Tại xã miền núi Đông Giang, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đang là hướng đi trọng tâm thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Sau sáp nhập, xã Đông Giang có gần 2.500 hộ với gần 8.700 khẩu, hơn 80% là đồng bào Cơ Tu sinh sống.

Năm 2026, nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia hỗ trợ cho xã Đông Giang 8,5 tỷ đồng, nguồn vốn năm 2021-2025 chuyển sang hơn 45 tỷ đồng. Ông Hôih Bảy, Phó Bí thư Đảng ủy xã miền núi Đông Giang, thành phố Đà Nẵng đánh giá về những tấm gương điển hình trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế như thế này.

Ông Hôih Bảy, Phó Bí thư Đảng ủy xã miền núi Đông Giang, TP Đà Nẵng cho biết, Chương trình mục tiêu Quốc gia giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo

“Từ khi có các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Đảng ủy xã triển khai phối hợp rất tốt. Điển hình có đồng chí Huỳnh Văn Tân, Đảng viên Chi bộ thôn Prao đi đầu gương mẫu vận động bà con thực hiện Chương trình về sinh kế. Bản thân ông Tân mạnh dạn xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp nghỉ dưỡng để bà con học hỏi thêm. Đồng chí Nguyễn Thị Thảo mua sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp của bà con tạo công ăn việc làm. Anh em cầm tay chỉ việc, mình làm được chỉ cho người dân làm theo. Chương trình mục tiêu Quốc gia đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa rất thực tế đã giúp bà con rất nhiều về đời sống, nguồn vốn phát triển, sinh kế. Từ đó nhiều hộ vươn lên thoát nghèo”, ông Hôih Bảy cho hay.

Chính quyền địa phương hỗ trợ giống heo cho người dân miền núi mở rộng chăn nuôi

Đồng bào Cơ Tu miền núi Đà Nẵng thoát nghèo nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình muc tiêu Quốc gia

Ông Huỳnh Văn Tân, chị Nguyễn Thị Thảo là những Đảng viên gương mẫu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ đã phát huy tốt vai trò của người Đảng viên trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, vận động mọi người dân thực hiện hiệu quả nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia. Có thể nói, Chương trình mục tiêu Quốc gia là một trong những trụ cột quan trọng của chiến lược phát triển vùng miền núi. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng không ngừng được cải thiện, ổn định và nâng cao.