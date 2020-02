Đánh cá trên sông, bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ

Theo đó, vào khoảng 9h15’ ngày 6/2, trong lúc đi đánh cá trên sông Lam, một số người phát hiện vật lạ nổi lập lờ trên mặt nước. Khi đến gần mọi người mới bàng hoàng khi vật thể lạ là thi thể một người phụ nữ.

Thi thể người phụ nữ nổi trên sông Lam.

Sau đó, các ngư dân kéo thi thể vào bờ, đồng thời báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, thi thể được phát hiện là nữ giới khoảng 35 tuổi, tất cả quần áo trên người còn nguyên vẹn, nạn nhân mặc chiếc quần jean màu đen, chiếc áo len và áo khoác màu da cam.

Công an thị trấn Xuân An cho biết: Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường làm các thủ tục bước đầu.

Hiện, Công an thị trấn Xuân An đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Nghi Xuân, để tiến hành điều tra làm rõ.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.