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Đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Thứ Hai, 18:09, 13/07/2026
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VOV.VN - Sau vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng, Sở Du lịch tỉnh An Giang kiến nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc sử dụng ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín) trong vận chuyển hành khách tại các đảo, quần đảo trên biển, đồng thời đề xuất siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn đường thủy.

Liên quan đến sự cố chìm ca nô du lịch của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, ngày 13/7, Sở Du lịch tỉnh An Giang có báo cáo cụ thể vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch.

Theo đó, Sở du lịch tỉnh An Giang kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc quản lý phương tiện vận chuyển khách du lịch, nhất là kiểm soát việc xuất bến đưa khách tham quan quanh các đảo, quần đảo phải chặt chẽ, đầy đủ thủ tục, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình thời tiết nhất là đang vào cao điểm mùa mưa, mùa cao điểm du lịch hè để có cảnh báo cho du khách.

Sở kiến nghị nghiên cứu đối với loại ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín) có phù hợp với điều kiện vận chuyển hành khách tại các đảo, quần đảo, trên biển hay không vì các vụ việc tai nạn ở một số địa phương liên quan đến loại ca nô này đều có hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời đề nghị tăng cường tập huấn kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn cho thuyền viên, hướng dẫn viên và phổ biến kỹ năng an toàn, sử dụng trang thiết bị cứu sinh cho khách du lịch trước mỗi hành trình.

Danh gia muc do an toan cua ca no tieu chuan sb sau vu lat ca no o phu quoc hinh anh 1
Loại ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín) đang gây tranh cãi về sự an toàn khi vận chuyển hành khách tại các đảo, quần đảo trên biển.

Tới đây, Sở du lịch tỉnh tiếp tục phối hợp cùng với các sở ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan, Hiệp hội Du lịch tích cực tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải hành khách và các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước để đảm bảo an toàn cho du khách.

Rà soát, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch. Tiếp tục quản lý chặt chẽ, hướng dẫn chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch nhằm đảm bảo an toàn cho du khách

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ có đầy đủ pháp nhân, pháp lý để hoạt động lữ hành theo quy định. Về hồ sơ đoàn khách, đến thời điểm hiện tại Công ty Minh Huy mới cung cấp được một số thủ tục giấy tờ, giấy phép có liên quan, chưa có báo cáo cụ thể vụ việc gửi về Sở Du lịch do đang tập trung phối hợp khắc phục hậu quả. 

Theo thông tin ban đầu, Đoàn khách du lịch quốc tịch Ấn Độ tham gia Chương trình du lịch tại Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm (từ ngày 9-11/7) bao gồm 105 khách, do Công ty Cổ phần Du lịch Tam Á, có địa chỉ trụ sở tại số 40, ngách 10, ngõ 462 đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội xây dựng chương trình tour phục vụ Đoàn khách.

Như VOV đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, do ông Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969 làm thuyền trưởng chở khoảng 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400m thì xảy ra sự cố lật ca nô. 

Khoảng 15h40 cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ đã hoàn tất đưa 36 người vào bờ, trong đó đã cứu sống được 21 người, tuy nhiên có 15 người không may tử vong trong đó 13 nam, 2 nữ đều quốc tịch Ấn Độ. 

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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