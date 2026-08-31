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Danh tính nạn nhân vụ lật xe khách ở Gia Lai làm 4 người tử vong

Thứ Hai, 20:57, 31/08/2026
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VOV.VN - Liên quan tới vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh Quốc lộ 19, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai rạng sáng 31/8 khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương, tới nay, một số nạn nhân vẫn đang được điều trị, trong đó có các trường hợp chấn thương nặng phải phẫu thuật hoặc chuyển tuyến.

3 trong số 4 nạn nhân tử vong đã xác định danh tính đều là nữ, gồm: Trương Thị Diệu H. (sinh năm 1993, quê xã An Nhơn, tỉnh Gia Lai, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai); Lê Thị D. (sinh năm 1995, quê xã Trường Minh, huyện Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa); và Phạm Thị Mỹ K. (sinh năm 1980, trú tổ 6, phường An Khê, tỉnh Gia Lai). Một nạn nhân còn lại đang được các cơ quan chức năng xác định danh tính và thân nhân.

danh tinh nan nhan vu lat xe khach o gia lai lam 4 nguoi tu vong hinh anh 1
Một trong số nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong số 20 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sau tai nạn, hiện 15 bị thương nhẹ đã được xuất viện.

5 trường hợp còn phải điều trị gồm: bà Nguyễn Thị Thu H. (sinh năm 1968) bị chấn thương cột sống, gãy thân đốt sống D12, L1 và tổn thương tủy, đã được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy); anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 2002) bị gãy 1/3 dưới xương mác phải, được chuyển Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Hai bệnh nhân khác có vết thương phức tạp vùng chân, vùng chậu đã được phẫu thuật xử lý.

Ngoài ra, còn một nam sinh viên bị chấn thương vùng đầu tiếp tục được theo dõi chấn thương sọ não. 

danh tinh nan nhan vu lat xe khach o gia lai lam 4 nguoi tu vong hinh anh 2
Vụ tai nạn xảy ra trong điều kiện mưa, đường trơn trượt.

Như VOV đã thông tin: Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h10 ngày 31/8 tại Km10+600 đường tránh Quốc lộ 19, đoạn qua phường Hội Phú. Xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-449.17, chở 33 người, bị lật xuống lề đường, khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long để tiếp tục điều tra vụ việc.

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Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai

VOV.VN - Liên quan đến vụ xe khách giường nằm bị lật trên đường tránh Quốc lộ 19 (đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương, chiều 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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VOV.VN - Đến chiều 31/8, vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh Quốc lộ 19 (địa phận phường Hội Phú, Gia Lai) vào rạng sáng cùng ngày đã khiến 4 người tử vong, khoảng 20 người bị thương.

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