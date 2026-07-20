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Xôn xao clip ô tô ủi một CSGT rồi tăng ga bỏ chạy trên đường phố Hà Nội

Thứ Hai, 21:37, 20/07/2026
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VOV.VN - Chiều tối 20/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô Ford Territory mang biển kiểm soát 36B-548.74 nghi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông (CSGT), đẩy một cán bộ mặc sắc phục đi khoảng 50m rồi tăng ga bỏ chạy, gây xôn xao dư luận.

Chiều tối 20/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông gây bức xúc khi một ô tô mang biển kiểm soát 36B-548.74 được cho là không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT, sau đó tiếp tục điều khiển phương tiện lao đi, đẩy một cán bộ mặc sắc phục CSGT trên quãng đường hàng chục mét trước khi rời khỏi hiện trường.

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Hình ảnh được cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ, vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Hoàng theo hướng từ đường Phạm Hùng đi Lê Đức Thọ, đoạn qua khu vực Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Thời điểm này, một người đàn ông mặc sắc phục của lực lượng CSGT đứng phía trước đầu xe, liên tục ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế chiếc ô tô nhãn hiệu Ford Territory mang biển kiểm soát 36B-548.74 dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế được cho là vẫn tiếp tục điều khiển xe tiến về phía trước. Dù người mặc sắc phục CSGT kiên quyết yêu cầu dừng xe, chiếc ô tô vẫn nhấn ga, đẩy người này di chuyển theo đầu xe trên quãng đường ước tính khoảng 50m.

Sau đó, phương tiện tiếp tục tăng tốc và rời khỏi hiện trường trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Toàn bộ diễn biến được camera của người đi đường ghi lại và nhanh chóng được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

 

Qua quan sát ban đầu từ đoạn clip, khu vực xảy ra vụ việc được xác định là trên đường Nguyễn Hoàng theo hướng từ Phạm Hùng đi Lê Đức Thọ, đoạn qua Bến xe Mỹ Đình. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào khung giờ cao điểm, nên hành vi điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, nếu được xác nhận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa phát đi thông tin chính thức về diễn biến vụ việc cũng như danh tính người điều khiển phương tiện. Nguyên nhân và các tình tiết liên quan đang chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện có hành vi chống đối hoặc không chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Ngân/VOV.VN
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