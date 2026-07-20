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Một người phụ nữ tử vong sau va chạm giao thông trên đường Xuân Tảo, Hà Nội

Thứ Hai, 21:00, 20/07/2026
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VOV.VN - Chiều 20/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đoạn qua tòa nhà N03-T1, đối diện cổng Công viên Ngoại giao đoàn theo hướng đi đường Nguyễn Xuân Khoát, khiến một người phụ nữ cao tuổi tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h45 cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Xuân Tảo đã xảy ra va chạm mạnh với một người phụ nữ cao tuổi đang đi bộ. Cú va chạm rất mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc và tổ chức phân luồng giao thông qua khu vực.

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Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Mittit

Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng cùng với lưu lượng phương tiện qua tuyến đường vào thời điểm sau tai nạn chỉ ở mức trung bình, tình trạng giao thông vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường Xuân Tảo qua khu đô thị Ngoại giao đoàn là khu vực có mật độ dân cư cao với nhiều tòa chung cư lớn. Đối diện khu nhà ở là Công viên Ngoại giao đoàn, địa điểm thu hút đông đảo người dân đến đi bộ, tập thể dục và vui chơi vào mỗi buổi chiều, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em.

Thực tế cho thấy, dù lượng người đi bộ qua đường tại khu vực này khá lớn, nhiều phương tiện khi lưu thông vẫn giữ tốc độ tương đối cao. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu người điều khiển phương tiện thiếu quan sát hoặc không chủ động giảm tốc khi đi qua khu vực đông dân cư.

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông tại những tuyến đường nằm cạnh công viên, trường học và khu dân cư. Các tài xế cần chủ động giảm tốc độ, tăng cường quan sát, đặc biệt tại các điểm có nhiều người đi bộ qua đường, nhằm hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
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