Đảo Đá Tây tiếp nhận, hỗ trợ 33 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn

Theo thông tin nhận được, sáng 24/7, tàu cá QNg 95267-TS do ông Trần Văn Dân (58 tuổi trú ở xã Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi) làm Thuyền trưởng đang hoạt động tại vị trí 08°24'N - 112°02'E, cách Đông Nam đảo Trường Sa 33 hải lý thì gặp giông lớn bất ngờ, khiến tàu bị chìm, trên tàu có 36 thuyền viên.

Nhận được thông báo từ Sở Chỉ huy Vùng 4, Lữ đoàn 146; đảo Đá Tây đã phối hợp cùng các lực lượng tăng cường quan sát và tổ chức tìm kiếm. Đến 20h30, cán bộ, chiến sĩ trên đảo phối hợp với Tàu VH 793 cơ động ra khu vực xảy ra sự việc để tổ chức tìm kiếm.

Bác sĩ tiến hành xử lý vết thương hở cho ngư dân

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đến 21h30 cùng ngày, lực lượng nhận được thông tin tàu cá QNg 95555-TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm Thuyền trưởng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu vớt được 33 trong tổng số 36 thuyền viên gặp nạn và đưa các thuyền viên vào khu vực đảo Đá Tây.

Lúc 7h30 ngày 25/7, các lực lượng trên Đảo Đá Tây đã nhanh chóng tổ chức cơ động xuồng CV tiếp cận tàu cá QNg 95555-TS đưa 33 ngư dân lên đảo an toàn.

Tại Đảo, các lực lượng đã thăm hỏi, động viên, nắm tình hình. Ban Chỉ huy đảo đã chỉ đạo Bệnh xá khám sàng lọc sức khỏe; hỗ trợ quần áo, đồ ăn cho ngư dân gặp nạn, nắm nguyện vọng hỗ trợ của ngư dân để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hậu cần nghề cá chuẩn bị chỗ ở. Hiện nay, 33 ngư dân tinh thần ổn định, nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe; các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm các ngư dân mất tích.

* Các hoạt động hỗ trợ ngư dân trên Đảo Đá Tây

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng trên đảo chuẩn bị tiếp nhận ngư dân

Các y, bác sĩ thăm khám cho các ngư dân

Các y, bác sĩ cấp phát thuốc cho ngư dân

Cán bộ, chiến sĩ, Tiểu đội dân quân và các lực lượng trên đảo cấp phát quần áo, nhu yếu phẩm cho ngư dân

Cán bộ, chiến sĩ nhân dân các lực lượng trên đảo thăm hỏi sức khỏe ngư dân

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo cắt tóc cho ngư dân