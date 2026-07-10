Vùng 1 Hải quân phối hợp cứu nạn thành công 10 ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, khoảng 22h ngày 9/7, Sở Chỉ huy Vùng 1 Hải quân nhận được điện báo cáo từ trực ban tác chiến Trung đoàn 151 và Đồn biên phòng Bạch Long Vỹ. Thông tin cho biết tàu cá KG-94279TS do ông Trương Văn Nam (sinh năm 1984, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm chủ, trên tàu có 10 ngư dân, bất ngờ gặp sự cố hỏa hoạn dẫn đến lật tàu tại tọa độ 20°02′N, 107°26′E.

Cán bộ chiến sĩ Tàu 797 kịp thời phối hợp ứng cứu tàu cá găp nạn.

Ngay sau khi xác minh thông tin, khoảng 22h15 cùng ngày, Sở Chỉ huy Vùng 1 đã lệnh cho Tàu 797 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ khẩn trương cơ động đến hiện trường. Thời điểm đó, Tàu 797 cách vị trí tàu bị nạn khoảng 20 hải lý. Đồng thời, đơn vị cũng thông báo cho Hải đoàn 128 và Vùng Cảnh sát biển 1 để phối hợp hiệp đồng.

Kịp thời đưa Thuyền trưởng tàu cá gặp nạn lên tàu và chăm sóc y tế.

Đến 1h30 ngày 10/7, Tàu 797 đã tiếp cận vị trí tàu bị nạn và nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu hộ. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã kịp thời đưa thuyền trưởng tàu cá lên tàu an toàn, cử lực lượng quân y chăm sóc y tế, ổn định sức khỏe; 9 ngư dân còn lại may mắn được tàu cá KG-91286 đang đánh bắt gần đó ứng cứu kịp thời; tình trạng sức khỏe của các ngư dân ổn định.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 797 thăm hỏi, động viên, tặng cờ Tổ quốc và nhu yếu phẩm cho thuyền trưởng tàu cá gặp nạn.

Đến 10h30 ngày 10/7, Tàu 797 triển khai các biện pháp hỗ trợ kéo tàu bị nạn về khu vực cửa Ba Lạt (vùng biển Ninh Bình) để tiến hành bàn giao theo quy định.

Tàu 797 triển khai các biện pháp hỗ trợ kéo tàu cá về nơi bàn giao theo quy định.

Ghi nhận thành tích cứu hộ xuất sắc, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã đề nghị Thành ủy Hải Phòng biểu dương, khen thưởng tập thể Tàu 797 và cá nhân thuyền trưởng Tàu 797.