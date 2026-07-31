Đập Làng hư hỏng khiến sản xuất của đồng bào K'ho, Raglai ở Lâm Đồng gặp khó khăn

Sáng 31/7, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận cho biết, đơn vị đã trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đập Làng ở xã Phan Sơn.

Theo đó, công trình đập Làng được xây dựng bên bờ tả suối Ta Mai (một chi lưu của hệ thống sông Luỹ) thuộc xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Vị trí xây dựng mới được lựa chọn ngay tại vị trí của con đập hiện trạng bị hư hỏng để tận dụng cao độ dẫn nước tự chảy về khu tưới.

Đắp bao tạm chắn ngang sông để lấy nước tưới.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng, khi hoàn thành đảm bảo yêu cầu điều tiết cấp nước cho hơn 100 ha đất sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phan Sơn, đồng thời đảm bảo thoát nước khi có mưa lũ.

Trước đó, cuối năm 2025, mưa lũ lớn đã gây hư hỏng toàn bộ công trình đập dâng chắn ngang sông và cống lấy nước đầu kênh chính, khoảng 50m kênh gia cố và xói lở bờ sông làm mất đất sản xuất của một số hộ dân; khiến cho việc sản xuất lúa của bà con dân tộc thiểu số tại đây vô cùng khó khăn.

UBND xã Phan Sơn huy động lực lượng khắc phục tạm thời để có nước tưới vụ Đông Xuân 2025 - 2026.

Trong vụ Đông Xuân 2025-2026 vừa qua, UBND xã Phan Sơn phải huy động lực lượng đắp bao tạm chắn ngang sông và đoạn bờ kênh bị bể để dẫn nước tưới.