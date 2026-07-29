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Kịp thời khống chế đám cháy 3 cửa hàng liền kề ở Lâm Đồng

Thứ Tư, 08:54, 29/07/2026
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VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 29/7, tại cửa hàng trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiêu rụi toàn bộ vật dụng và làm hư hỏng đường điện trung thế.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng 29/7, tại số nhà 145 đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Ngọn lửa xuất phát từ phía trước căn nhà, sau đó lan vào bên trong, thiêu rụi toàn bộ vật dụng và tiếp tục cháy lan sang hai cửa hàng liền kề 143 và 147, làm cháy hai bảng hiệu cùng một trụ điện trung thế trước nhà.

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Hiện trường vụ cháy và sau vụ cháy thiệu rụi các bảng hiệu và nhiều vật dụng bên trong. (Ảnh: B.H)

Khoảng 15 phút sau, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 điều hai xe chữa cháy đến hiện trường, kịp thời khống chế, không để ngọn lửa tiếp tục lan rộng. Ba cửa hàng bị ảnh hưởng kinh doanh nước uống, mỹ phẩm và đồ cưới.

3 cửa hàng này sau 22h, đều đóng cửa, không có người ở lại nên vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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