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Hơn 300 hộ đồng bào Chăm ven sông Luỹ sống trong thấp thỏm

Thứ Sáu, 06:17, 31/07/2026
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VOV.VN - Hơn 300 hộ đồng bào Chăm ở ven sông Luỹ đoạn qua xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng lại sống trong thấp thỏm vì sạt lở mỗi mùa mưa đến. Tuy đã được đầu tư kỳ, nhưng vẫn còn hơn 500m xung yếu chưa được kè chắn, đe dọa trực tiếp đời sống người dân.

Hơn 300 hộ đồng bào Chăm sống trong thấp thỏm

Chị Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, trú thôn Tịnh Mỹ cũ, nay là thôn Cảnh Diễn, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, gia đình tích cóp nhiều năm mới xây được căn nhà cấp 4. Hơn 10 năm trước, căn nhà cách bờ sông khoảng 10 mét, rồi bờ sông sạt lở dần, giờ nhà chị Cẩm nằm mấp mé mép nước khi mùa mưa lũ về.

Những đợt mưa lũ trong cuối năm 2025, gia đình chị phải di tản đồ đạc, ban đêm không dám ngủ vì sợ nhà bị sụp lúc nào.

“Nhà tôi ở ven sông, năm vừa rồi mưa lũ về sợ lắm, phải dọn hết đồ đạc mang sang gửi nhà người thân trong xóm, rồi về nhà mẹ ở. Năm nay mùa mưa lũ đến gần, nên cũng phập phồng, lo sợ. Rất mong Nhà nước sớm làm kè để an tâm”, chị Cẩm mong mỏi.

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Khu vực sạt lở tạo "hàm ếch" rất nguy hiểm

Những năm gần đây, câu chuyện sạt lở bờ sông Luỹ, đoạn qua thôn Cảnh Diễn, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng luôn là vấn đề được nhắc đến tại những lần tiếp xúc cử tri các cấp.

Bà Đàng Thị Mãi, trú thôn Tịnh Mỹ cũ, nay là thôn Cảnh Diễn, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoạn sạt lở ở khu đầu xóm, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn mỗi mừa mưa lũ miệng “hà bá” sẽ nuốt chửng cái làng Chăm này.

“2 năm gần đây, Nhà nước có tới khảo sát khu nhà chị Cẩm nhưng chưa thấy triển khai, nên mỗi lần tiếp xúc cử tri, tôi thường hay có ý kiến để cho Nhà nước quan tâm thêm. Mùa mưa lũ năm rồi, nhà vệ sinh của nhà chị Cẩm gần lọt xuống sông luôn rồi. Mong Nhà nước quan tâm làm kè sớm cho dân được nhờ”, bà Mãi chia sẻ.

Hơn 300 hộ đồng bào Chăm mong kè sớm được triển khai

Ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết, tình trạng sạt lở đang gây bức xúc lớn trong nhân dân. Mùa mưa lũ, dòng nước khoét sâu vào bờ tạo thành những "hàm ếch", uy hiếp trực tiếp tính mạng người dân và các công trình văn hóa, đặc biệt trong năm 2025. 

“Về vấn đề sạt lở đối với dòng sông Luỹ thì có nhiều đoạn sạt lở. Trong đó, đối với xã Hồng Thái sạt sở đặc biệt là khu vực Tịnh Mỹ. Đây là vấn đề mà nhân dân rất là quan tâm và bức xúc. Sạt lở không chỉ gây thiệt hại về hoa màu, tài sản, mất diện tích đất hàng năm mà còn uy hiếp đến khu dân cư Tịnh Mỹ trước giờ. Và đặc biệt là thời gian gần đây, khi mà biến đổi khí hậu, lượng lũ về thay đổi đột biến, đặc biệt năm 2025”, ông Phương cho hay.

hon 300 ho dong bao cham ven song luy song trong thap thom hinh anh 2
Khu vực sạt lở sông Luỹ đoạn qua thôn Cảnh Diễn (đoạn khoanh màu vàng)

Trước đó, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng đã được đầu tư xây dựng 650m kè tại khu vực thôn Cảnh Diễn từ nguồn vốn hỗ trợ của Vương quốc Bỉ, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 500m xung yếu chưa được kè chắn, đe dọa trực tiếp đời sống của hơn 300 hộ dân.

Trước thực trạng này, ngày 7/5 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Luỹ đoạn qua khu dân cư xã Hồng Thái. Theo dự án này, đoạn kè dài khoảng 550m ở bờ hữu sông Luỹ khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Luỹ, bảo vệ tính mạng, tài sản, nhà cửa, đất đai và cơ sở hạ tầng ven sông tại thôn Cảnh Diễn và thôn Thái Hoà, xã Hồng Thái; đảm bảo an toàn và ổn định đời sống cho người dân trong vùng.

Người dân xã Hồng Thái đang ngày đêm mong mỏi dự án sớm được triển khai thực hiện để không còn cảnh thấp thỏm lo âu khi mùa mưa đến.

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Sông Lũy sạt lở đe dọa hàng trăm hộ dân và Kho mở Hoàng tộc Chăm

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài kết hợp xả lũ khiến sông Lũy đoạn qua thôn Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc huyện Bắc Bình, Bình Thuận), sạt lở nghiêm trọng, tạo "hàm ếch" uy hiếp hàng trăm hộ dân. Nguy hiểm hơn, dòng nước dữ đang đe dọa trực tiếp Kho mở Hoàng tộc Chăm - nơi lưu giữ các báu vật quốc gia vô giá.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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