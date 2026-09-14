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Đặt biển báo trên cao tốc có xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn

Thứ Hai, 22:17, 14/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan đặt biển báo đối với đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

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Ảnh minh họa

Thông báo kết luận nêu rõ, việc bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng nhằm bảo đảm an toàn giao thông là cần thiết. 

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu, vận động người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông đường bộ, tự giác giữ khoảng cách an toàn với xe lưu thông liền kề phía trước nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, đặc biệt là khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ.

Trong đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ Giao thông vận tải), bảo đảm đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc. Trong đó lưu ý cần quy định về khoảng cách an toàn phải phù hợp đối với tốc độ, điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn giao thông theo đúng quy định của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Với những vấn đề vượt thẩm quyền, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu báo cáo Thủ tướng.

Trước mắt, Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan đặt biển báo đối với đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên đường cao tốc để người điền khiển phương tiện biết, chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng hình thức phù hợp trong trường học, cơ quan, công sở, khu, cụm công nghiệp để người dân hiểu đúng và chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an đưa vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe các nội dung, tình huống liên quan theo quy định của pháp luật; trong đó có tình huống bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên cao tốc đảm bảo an toàn.

Việc xử lý vi phạm phải có lộ trình phù hợp, kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông; đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi triển khai; không gây ùn tắc và xung đột giao thông trong quá trình triển khai các hoạt động xử phạt, nhất là trong các dịp lễ, tết khi mật độ phương tiện tăng cao.

PV/VOV.VN
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