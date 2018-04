216 tác phẩm vào vòng Chung khảo LHPT toàn quốc năm 2018

“Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII/2018 sẽ là sự kết hợp của âm thanh, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tạo hiệu ứng cao nhất của một kỳ liên hoan phát thanh hoàn toàn đổi mới”.

Đây là nội dung được Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2018 cho biết tại buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội sáng 19/4.

Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Nghệ An tổ chức.

LHPT toàn quốc lần thứ XIII năm 2018 do VOV phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Nghệ An tổ chức sẽ diễn ra tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An từ ngày 3-5/5/2018.

LHPT có chủ đề: Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhà báo Vũ Hải – Phó Tổng Giám đốc VOV - Trưởng ban tổ chức LHPT năm 2018 cho biết, điểm mới, hấp dẫn ở LHPT năm nay là có sự tham gia của tất cả 63 Đài PT-TH các tỉnh, thành phố trong cả nước; 14 đơn vị của VOV; Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình và Điện ảnh Công an nhân dân và Ban Phát thanh Thanh - Thiếu nhi.

LHPT nhận được 257 tác phẩm thuộc 5 thể loại tham gia dự thi bao gồm: chương trình trực tiếp; phóng sự; chương trình tổng hợp; chương trình tiếng dân tộc; câu chuyện truyền thanh.

Nhà báo Nguyễn Như Khôi, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu tại cuộc họp báo.

Trước đó, vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 22/3 đến ngày 23/3/2018 tại Đài PT-TH Thái Nguyên.

Vòng Sơ khảo khu vực miền Trung – Tây Nguyên diễn ra từ ngày 29/3 đến ngày 30/3/2018 tại Đài PT-TH Bình Định.

Vòng Sơ khảo khu vực miền Nam diễn ra từ ngày 3/4 đến 4/4/2018 tại Đài PT-TH Đồng Tháp.

Sau vòng sơ khảo, 216 tác phẩm đã lọt vào vòng Chung khảo tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Trong đó, có 31 chương trình tiếng dân tộc, 33 câu chuyện truyền thanh, 65 phóng sự, 53 chương trình tổng hợp và 34 chương trình trực tiếp.

Điều đáng chú ý, số lượng các đơn vị dự thi chương trình phát thanh trực tiếp lần này nhiều nhất từ trước tới nay, cho thấy sức hấp dẫn của một thể loại hiện đại, đầu tư công phu, đòi hỏi kỹ năng nghề nghiệp cao.

Nhà báo Nguyễn Vũ Duy - Trưởng ban Thư ký biên tập VOV cùng nhà báo, nhạc sỹ Trần Nhật Dương - Phó Trưởng ban VOV3 trả lời một số câu hỏi các phóng viên báo, đài tại cuộc họp báo.

Các tác phẩm tham dự LHPT phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, của các địa phương.

“Chúng tôi rất vui mừng khi liên hoan lần này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các đơn vị trong ngành. Rất nhiều tác phẩm chất lượng đã được gửi tới Ban tổ chức, cho thấy sự nhiệt huyết và niềm hăng say với nghề chưa bao giờ tắt của những nhà báo phát thanh. Điều này thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo, tìm tòi các hình thức thể hiện phong phú trong bối cảnh đa dạng các loại hình truyền thông đang phát triển mạnh”, ông Vũ Hải nhấn mạnh.

Tại liên hoan lần này, Hội đồng Chung khảo sẽ chấm và dự kiến trao 17 giải Vàng, 47 giải Bạc, 84 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích cho cả 5 thể loại thi.

Cùng với đó, lần đầu tiên, liên hoan sẽ trao Giải Dàn dựng chương trình để tôn vinh những kỹ sư âm thanh, kỹ thuật viên – những người thầm lặng góp phần làm nên những tác phẩm phát thanh đích thực.

Giải có giá trị cao nhất là Giải Vàng thể loại phát thanh trực tiếp trị giá 30 triệu đồng/giải. Giải Vàng của những thể loại còn lại là 20 triệu đồng/giải.

Đại diện địa phương đăng cai, tổ chức LHPT 2018, ông Nguyễn Như Khôi, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An - đơn vị đăng cai, đồng thời là Phó trưởng ban Thường trực ban tổ chức LHPT cho biết, trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã có sự chỉ đạo quyết liệt các Sở, Ban, ngành và Đài PT-TH tỉnh trong công tác chuẩn bị, đảm bảo cho liên hoan phát thanh toàn quốc thành công tốt đẹp.

Trong đó, các khâu chuẩn bị nơi ăn nghỉ, đón tiếp các đoàn về dự LHPT, nơi tổ chức chấm giải, các phòng thi phát thanh trực tiếp, nơi phóng viên tác nghiệp…đã được Ban tổ chức chuẩn bị xong.

“Liên hoan Phát thanh lần thứ XIII sẽ góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh quê hương, con người Nghệ An giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, những thành tựu, chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới”, ông Nguyễn Như Khôi cho hay.

Theo đại diện Ban tổ chức, các tác phẩm, chương trình dự thi LHPT năm nay có sự đầu tư công phu, bài bản và chất lượng tốt hơn.

Cùng với nội dung chính là thi nghiệp vụ, trong khuôn khổ liên hoan sẽ có 3 Hội thảo; 1 triển lãm thiết bị và công nghệ phát thanh – truyền hình với nhiều nội dung thiết thực và mới mẻ.

Đó là Hội thảo nghiệp vụ Phát thanh trong môi trường truyền thông nhiều thay đổi do Ban Thời sự (VOV1) chủ trì diễn ra sáng 4/5. Hội thảo kỹ thuật Phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0 do Trung tâm Kỹ thuật PT – TH chủ trì diễn ra sáng 4/5. Hội thảo Quốc tế Phát thanh trong kỷ nguyên số - cơ hội và thách thức do Ban Hợp tác Quốc tế chủ trì diễn ra chiều 4/5.

Triển lãm Công nghệ Phát thanh – Truyền hình do Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình và Trung tâm Kỹ thuật PT – TH phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 3-5/5.

Địa điểm hội thảo và triển lãm: tầng 3, khách sạn Mường Thanh - Sông Lam, 13 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

Tại cuộc họp báo, đại diện Ban tổ chức LHPT trả lời một số câu hỏi của các phóng viên báo, đài về chất lượng, số lượng và cơ cấu giải, điểm mới của phát tranh trong kỷ nguyên số…

Ban tổ chức khẳng định, chất lượng các tác phẩm, chương trình dự thi năm nay cao hơn nhiều so với những năm trước.

Các tác phẩm, chương trình phát thanh ở các đài có sự đầu tư cả về chiều sâu, từ đề tài, góc tiếp cận, đầu tư về công nghệ, kỹ thuật tốt hơn, phản ánh đa dạng các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của địa phương, đất nước.

LHPT toàn quốc còn là ngày hội của những người làm báo phát thanh trong cả nước, là dịp để tôn vinh các tác giả có những tác phẩm tác động tích cực đến xã hội. Đặc biệt, đây cũng là dịp để đội ngũ những người làm báo giao lưu, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất tin, bài.

Một nét mới trong kỳ LHPT năm 2018 là lần đầu tiên có một bài hát viết riêng cho LHPT với chủ đề “Ngày hội âm thanh”, nhằm thể hiện tôn vinh những người đã, đang cống hiến cho loại hình “báo nói” trong cả nước.

Cùng với các hoạt động này, chương trình nghệ thuật “Về Làng Sen” sẽ được tổ chức vào tối 4/5 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An với sự tham dự của các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Nhà hát VOV và các cháu thiếu nhi của Nhà Văn hóa thiếu nhi Việt – Đức tỉnh Nghệ An trình diễn.

Đây là một chương trình nghệ thuật kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Lễ khai mạc LHPT diễn ra lúc 20h ngày 3/5. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra lúc 20h ngày 5/5 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An.

Lần đầu tiên, Chương trình Thảm đỏ vinh danh những người làm báo phát thanh được tổ chức trang trọng trong Lễ Bế mạc Liên hoan năm nay.

Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và trao giải, chương trình nghệ thuật “Về Làng Sen” được tường thuật trực tiếp trên các kênh của VOV là: VOV1, VOV3, VTC1, VTC3, VOVTV, Đài PT-TH Nghệ An (NTV) và một số đài PT-TH các địa phương.

Website: http://lienhoanphatthanh.vov.vn/. Fanpage: liên hoan phát thanh toàn quốc VOV./.

