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VOV và Đại sứ quán Thụy Điển mở rộng hợp tác truyền thông, giao lưu văn hóa

Thứ Năm, 17:03, 24/09/2026
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VOV.VN - Chiều 24/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển tiếp bà Emelie Rennerfelt, Phó Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển chào mừng bà Emelie Rennerfelt đến thăm và làm việc tại VOV, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa VOV và các cơ quan truyền thông Thụy Điển tiếp tục được tăng cường, với nhiều hoạt động thiết thực và đi vào chiều sâu.

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Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển phát biểu tại buổi tiếp.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cho biết VOV vừa kỷ niệm 81 năm thành lập. Đây là cột mốc được ghi dấu chỉ 5 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau hơn 8 thập kỷ phát triển, VOV hiện có 6 kênh phát thanh, giữ vai trò đài phát thanh quốc gia và vận hành 2 báo điện tử có lượng truy cập lớn tại Việt Nam. VOV cũng có 13 cơ quan thường trú ở nước ngoài. VOV là thành viên tích cực của Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) và đang hoàn tất thủ tục gia nhập Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Âu (EBU).

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Bà Emelie Rennerfelt, Phó Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển bày tỏ: “Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của Thụy Điển. Những chương trình đào tạo do các chuyên gia Thụy Điển thực hiện trước đây đã góp phần giúp VOV phát triển, đặc biệt trong việc triển khai các chương trình phát thanh trực tiếp”.

Phó Tổng Giám đốc VOV cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thụy Điển và bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với Đại sứ quán cũng như các đối tác truyền thông tại Thụy Điển. Ông đề nghị Đại sứ quán tiếp tục đóng vai trò cầu nối, giúp VOV tăng cường trao đổi với các đối tác Thụy Điển về công nghệ và các phương thức truyền thông mới.

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Toàn cảnh buổi tiếp. 

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cũng cảm ơn Đại sứ quán Thụy Điển đã hỗ trợ VOV xây dựng khung phát sóng Kênh VOV Sonata. Ông đề nghị Đại sứ quán tiếp tục kết nối VOV với các nghệ sĩ nhạc cổ điển Thụy Điển nhằm đa dạng hóa nội dung của kênh.

Bên cạnh đó, VOV mong muốn tiếp tục hợp tác với Đài Phát thanh Thụy Điển và các tổ chức truyền thông của Thụy Điển, trong đó có Viện đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển (FOJO), qua đó tham gia thêm các dự án đào tạo, hỗ trợ truyền thông, nâng cao năng lực và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Ông Ngô Minh Hiển bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác truyền thông, giao lưu văn hóa, đặc biệt nhân các sự kiện quan trọng của hai nước.

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Bà Emelie Rennerfelt tặng quà lưu niệm cho Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển.

Về phía Thụy Điển, bà Emelie Rennerfelt đánh giá cao sự hợp tác của VOV, cũng như sự phối hợp của các kênh trực thuộc như VOV5, VOV3 trong các chương trình âm nhạc và VOV1 trong lĩnh vực thông tin thời sự. Bà Emelie Rennerfelt cho biết Đại sứ quán Thụy Điển rất quan tâm đến việc hợp tác với VOV trong lĩnh vực âm nhạc và kỳ vọng đây sẽ là một trong những hoạt động hợp tác nổi bật giữa hai bên trong năm nay.

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Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cùng bà Emelie Rennerfelt và các cán bộ, nhân viên VOV chụp ảnh lưu niệm.

Theo bà Emelie Rennerfelt, hiện một số tổ chức của Thụy Điển có nguồn tư liệu âm nhạc miễn phí bản quyền. Đại sứ quán Thụy Điển sẽ tích cực tìm kiếm và cung cấp các tư liệu phù hợp cho VOV, góp phần làm phong phú thêm nội dung các chương trình âm nhạc.

Hồng Anh, Đinh Trung/VOV.VN (Tổng hợp)
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