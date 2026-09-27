ĐBSCL có 190 ô bao nguy cơ mất an toàn do lũ kết hợp triều cường

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, qua đánh giá mức đảm bảo của hệ thống ô bao, bờ bao kiểm soát lũ cả năm trên vùng ngập lũ thuộc vùng thượng và vùng giữa ĐBSCL ứng với mức lũ chính vụ 3,7 m tại Tân Châu kết hợp đỉnh triều 2026 cho thấy, có khá nhiều ô bao kiểm soát lũ cả năm có nguy cơ bị ảnh hưởng, đặc biệt là khu vực vùng giữa ĐBSCL.

Cụ thể, ĐBSCL hiện có 4.129 ô bao kiểm soát lũ với diện tích 965.309 ha. Trong số này, có khoảng 190 ô bao có nguy cơ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích khoảng 38.022ha. Trong đó, thành phố Cần Thơ có nguy cơ mất an toàn nhiều nhất với 142 ô bao, tổng diện tích 25.298 ha; tỉnh Đồng Tháp có nguy cơ mất an toàn 23 ô bao với tổng diện tích 5.230 ha; tỉnh An Giang có nguy cơ mất an toàn 16 ô bao với tổng diện tích 4.204 ha; tỉnh Vĩnh Long có nguy cơ mất an toàn 9 ô bao với tổng diện tích 3.290 ha.

Những tiểu vùng tuy đã có ô bao khép kín nhưng do địa hình thấp, cao trình bờ đê bao ở mức thấp cần đề phòng và có các phương án chủ động ứng phó mưa lớn, triều cường

Đối với các các hệ thống thủy lợi thuộc các tỉnh ven biển ĐBSCL đã khép kín gồm: Gò Công; Nhật Tảo- Tân Trụ; Bắc Bến Tre; Nam Măng Thít; Long Phú- Tiếp Nhật; Quản Lộ - Phụng Hiệp… cơ bản an toàn ứng với mức lũ và triều cường như dự báo.

Tuy nhiên các hệ thống thủy lợi khác và các vùng ven sông do chưa khép kín nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ứng với mức lũ và triều như dự báo do cao trình các ô bao bảo vệ sản xuất bên trong nội đồng ở mức thấp và chưa được đầu tư kiên cố.

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam cũng khuyến cáo, khu vực ven biển thuộc địa bàn các tỉnh An Giang, Cà Mau, thành phố Cần Thơ cần hết sức đề phòng ngập úng do mưa và triều cường. Những tiểu vùng tuy đã có ô bao khép kín nhưng do địa hình thấp, cao trình bờ đê bao ở mức thấp, chân triều cao nên khó khăn trong việc tiêu rút nước dễ xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa lớn và triều cường, vì vậy cần đề phòng và có các phương án chủ động ứng phó, đặc biệt từ nay đến cuối tháng 11, vì thời gian này thường xảy ra mưa lớn và triều cao nhất năm.