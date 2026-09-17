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Vĩnh Long cảnh báo triều cường gây ngập từ nay đến cuối tháng 10

Thứ Năm, 17:37, 17/09/2026
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VOV.VN - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, từ nay đến cuối tháng 10, các đợt triều cường kết hợp lũ thượng nguồn có thể gây ngập lụt tại nhiều khu vực trong tỉnh. Các địa phương và người dân được khuyến cáo chủ động gia cố đê bao, kê cao tài sản, bảo vệ sản xuất và đời sống.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong tháng 9, mực nước cao nhất tại tất cả các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên nhanh, xấp xỉ báo động I đến vượt báo động III.

Do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn và thủy triều, mực nước trên dòng chính sông Cửu Long sẽ ở mức cao. Tại các trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách, mực nước cao nhất năm có thể xuất hiện vào giữa tháng 10, trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, vượt báo động III từ 0,2 đến 0,4 m.

vinh long canh bao trieu cuong gay ngap tu nay den cuoi thang 10 hinh anh 1
Nhiều tuyến Quốc lộ của trên địa bàn Vĩnh Long bị ngâp trong đợt triều cường đầu tháng Tám 

Các trạm khác có thể xuất hiện đỉnh lũ vào giữa, cuối tháng 10 và đầu, cuối tháng 11, ở mức trên báo động III.

Cơ quan chuyên môn dự báo các đợt ngập sâu có khả năng xảy ra trong các kỳ triều cường từ ngày 25/9 - 1/10, từ ngày 7 - 14/10 và từ ngày 20 - 30/10.

Theo ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, từ nay đến cuối tháng 10, các đợt triều cường đều có khả năng gây ngập tại thành phố Vĩnh Long, trong đó đỉnh triều thường xuất hiện sau đỉnh lũ tại Tân Châu và Châu Đốc.

Các khu vực trũng thấp ven sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên, Mang Thít, sông Hậu, các cồn, cù lao, vùng ngoài đê bao và một số tuyến đường ở phường trung tâm được cảnh báo nguy cơ ngập cao.

vinh long canh bao trieu cuong gay ngap tu nay den cuoi thang 10 hinh anh 2
Nhiều đường nhựa liên xã cũng bị ngập sâu

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ngành, xã, phường theo dõi chặt diễn biến triều cường, chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát, kiểm tra các tuyến đê bao, bờ bao, kè xung yếu, chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, không để xảy ra tràn đê gây ngập, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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