Một xã ở Vĩnh Long xuất hiện 3 điểm sạt lở do triều cường dâng cao

Đợt triều cường mới đây đã gây thiệt hại nhiều đến nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, các địa phương hiện đang thống kê thiệt hại. Riêng tại xã Tân Phú xuất hiện 3 điểm sạt lở gây thiệt hại tài sản của người dân. Trong đó có những điểm đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở, thậm chí vỡ đê bao trong các đợt triều cường sắp tới.

Cụ thể, tại khu vực ấp Tân Đông, gần cống Tân Phú, đoạn bờ bao bị sạt lở có chiều dài khoảng 100 mét, gây ngập khu vực với khoảng 10 ha cây ăn trái, chủ yếu là sầu riêng, bưởi da xanh và một số loại cây trồng khác. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương cùng người dân đã chủ động huy động lực lượng, vật tư gia cố khu vực sạt lở và tiêu thoát nước theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sạt lở đê bao ven sông Hàm Luông tại khu vực ấp Hàm Luông (gần phà Tân Phú)

Tại khu vực ấp Hàm Luông, gần phà Tân Phú, đoạn đê bao ven sông Hàm Luông bị sạt lở dài khoảng 30 mét, vị trí sạt lở lấn sâu vào khoảng một nửa thân đê. Đây là khu vực được đánh giá có nguy cơ vỡ đê bao rất cao trong các kỳ triều cường sắp tới. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Trong khi đó, tại ấp Tiên Lợi, khu vực đối diện cồn Tiên Lợi, đê bao ven sông Hàm Luông cũng bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 60 mét, gồm 2 đoạn. Sạt lở đã làm mất lưu không đê bao và xuất hiện các vết nứt giữa thân đê. Khu vực này cũng có nguy cơ vỡ đê bao cao khi triều cường tiếp tục dâng. Giá trị thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Theo Chi cục Thủy lợi, nguyên nhân sạt lở tại khu vực ấp Tân Đông là do mưa to kéo dài nhiều ngày, kết hợp triều cường dâng cao làm phá vỡ kết cấu đất. Trong khi đó, tại các đoạn đê bao ven sông Hàm Luông, dòng nước chảy xiết, tạo dòng xoáy, kết hợp với địa chất khu vực yếu, chủ yếu là cát, làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Sạt lở bờ bao cục bộ tai khu vực ấp Tân Đông (gần cống Tân Phú)

Trước diễn biến này, Chi cục Thủy lợi đề nghị UBND xã Tân Phú tiếp tục rà soát các điểm sạt lở trên địa bàn; chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để gia cố, tôn cao bờ bao, ngăn triều cường theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm bảo đảm an toàn sản xuất, sinh hoạt, tính mạng và tài sản của người dân.

Địa phương được yêu cầu tổ chức lực lượng kiểm tra, khoanh vùng, lắp đặt biển cảnh báo, dây phản quang tại các khu vực đã và đang có nguy cơ sạt lở; đồng thời thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.

Đối với các vị trí sạt lở đã được ghi nhận, UBND xã Tân Phú cần khẩn trương khảo sát hiện trạng, đề xuất giải pháp xử lý và dự trù kinh phí, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn lực hỗ trợ gia cố, khắc phục.

Chi cục Thủy lợi cũng lưu ý địa phương đặc biệt rà soát các khu vực thượng lưu, hạ lưu cống Tân Phú cùng hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn để kịp thời phát hiện những điểm có diễn biến bất thường. Việc chủ động sử dụng các nguồn kinh phí và nguồn lực tại chỗ để gia cố, tôn cao đê bao được xác định là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản trong thời gian mưa bão, triều cường sắp tới.