Vĩnh Long cảnh báo triều cường, nguy cơ ngập sâu từ 29/9-1/10

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, từ ngày 25/9 đến ngày 3/10, trên các sông, kênh rạch trong tỉnh xuất hiện một đợt triều cường kết hợp lũ. Mực nước dự báo lên nhanh trong những ngày tới, đỉnh triều cao nhất tập trung từ ngày 29/9 đến ngày 1/10, có khả năng gây ngập nhiều khu vực trũng thấp.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hiện mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông, kênh rạch trong tỉnh đang lên dần theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám Âm lịch. Tính đến 7h ngày 23/9, mực nước tại một số trạm đã cao hơn báo động 1, trong đó trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền ghi nhận 164 cm, cao hơn báo động 1 là 4 cm.

Trước đó triều cường đợt 1 năm 2026 làm ngập khá nhiều đường giao thông trong tỉnh Vĩnh Long

Dự báo trong ngày 24/9, mực nước tiếp tục lên; từ ngày 25-27/9, mực nước lên nhanh. Sau đó, mực nước tiếp tục tăng trong ngày 28-29/9, ít biến đổi trong ngày 30/9 và 1/10, trước khi xuống chậm từ ngày 2/10 và giảm dần từ ngày 3/10.

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này được dự báo xuất hiện từ ngày 29/9 đến ngày 1/10. Tại trạm Mỹ Thuận, mực nước có thể đạt 215 cm, cao hơn báo động 3 là 35 cm; Chợ Lách 207 cm, cao hơn báo động 3 là 17 cm; Trà Vinh 202 cm, cao hơn báo động 3 là 12 cm; Cầu Quan 207 cm, cao hơn báo động 3 là 7 cm.

Tại các trạm khác, mực nước dự báo tại Bến Trại đạt 185 cm, xấp xỉ báo động 3; Mỹ Hóa 180 cm, cao hơn báo động 3 là 5 cm; An Thuận 172 cm, cao hơn báo động 2 là 2 cm và Bình Đại 179 cm, thấp hơn báo động 3 khoảng 1 cm.

Khi đến triều cường Vĩnh Long sẽ ngập trong nước

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, triều cường kết hợp lũ thượng nguồn, mưa và các tác nhân khác có khả năng gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước kém trên phạm vi toàn tỉnh. Độ sâu ngập dự báo từ 5-50 cm, trong đó ngập sâu nhất từ ngày 29/9 đến ngày 1/10, phổ biến từ 30-50 cm tùy vị trí.

Các khu vực có nguy cơ ngập gồm vùng trũng thấp ven sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, sông Hậu; các cồn, cù lao, khu vực ven sông rạch và vùng ngoài đê bao. Một số tuyến đường tại các phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi; các tuyến Nguyễn Huệ, 3 Tháng 2, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Trung Trực, Lý Thái Tổ; Quốc lộ 53 và Quốc lộ 53B cũng được cảnh báo có khả năng ngập.

Triều cường cũng có thể ảnh hưởng đến các khu dân cư, hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy, vùng trồng cây ăn trái, khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long đề nghị các địa phương chủ động bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao; kê cao đồ đạc, vật dụng; đồng thời triển khai các phương án ứng phó với nguy cơ ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp lũ và mưa. Cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường kết hợp lũ được cảnh báo ở cấp 2.