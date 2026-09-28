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Để bùn đất che biển số, tài xế xe tải bị CSGT Hà Nội phạt 23 triệu đồng

Thứ Hai, 09:58, 28/09/2026
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VOV.VN - Đêm 27/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý một tài xế điều khiển xe tải có biển số bị bùn đất che lấp.

Trước đó, đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin phản ánh về một xe tải lưu thông trên đường trong tình trạng biển số bị bùn đất che kín, khiến các chữ và số trên biển khó nhận diện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử tổ tuần tra kiểm soát sử dụng mô tô chuyên dụng tuần lưu trên tuyến để xác minh, lực lượng chức năng sau đó tiếp cận và dừng chiếc xe để kiểm tra.

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Phương tiện vi phạm bị ghi hình lại

Qua kiểm tra, CSGT xác định người điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H-961.XX là Đ.V.C., sinh năm 1991, trú tại Phú Lương, Tuyên Quang. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Đ.V.C. thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện trong tình trạng biển số bị che lấp.

Theo thông tin từ Cục CSGT, với hành vi trên, người điều khiển phương tiện bị xử phạt 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

 

Vụ việc một lần nữa cho thấy việc giữ biển số xe trong tình trạng rõ ràng, không bị che khuất là yêu cầu bắt buộc khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần chủ động kiểm tra, vệ sinh biển số, đặc biệt khi xe thường xuyên di chuyển qua khu vực có bùn đất, nhằm tránh vi phạm và bảo đảm việc nhận diện phương tiện.

Văn Ngân/VOV.VN
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