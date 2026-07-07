Để cửa ngõ cảng Cát Lái không còn là “điểm nghẽn”

Sáng 5/7, UBND phường Long Trường cùng các đơn vị chức năng đã tổ chức hội nghị thông tin, phổ biến chủ trương, cơ sở pháp lý và kế hoạch thu hồi đất phục vụ dự án.

Đây là tiền đề để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hướng tới khởi công vào cuối năm 2026, góp phần giảm ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông và tăng cường kết nối hạ tầng khu vực phía Đông thành phố.

Hơn một thập kỷ chờ đợi dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh

Chỉ dài gần 10km, từ nút giao An Phú đến ngã ba Long Thuận, nhưng đường Nguyễn Duy Trinh gần như ngày nào cũng phải "gồng mình" trước áp lực giao thông. Con đường rộng khoảng 7m với vỏn vẹn 2 làn xe đang phải gánh đủ mọi loại phương tiện. Xe máy, xe buýt, ô tô con chen chúc cùng xe ben, xe tải và container liên tục ra vào cảng Phú Hữu. Không khó để bắt gặp hình ảnh những đoàn container nối đuôi nhau ở cả hai chiều, chiếm gần hết phần đường, buộc người đi xe máy phải len lỏi sát mép đường để tìm lối đi.

Xe container, xe đầu kéo thường xuyên lưu thông trên tuyến đường hẹp, khiến người đi xe máy phải len lỏi sát lề để di chuyển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm.

Những giờ cao điểm, chỉ cần một xe dừng, một va quệt nhỏ hay một phương tiện quay đầu cũng đủ khiến dòng xe ùn ứ kéo dài. Không chỉ ùn tắc, người dân sống hai bên tuyến đường còn phải đối mặt với bụi bặm, tiếng ồn và nỗi bất an mỗi lần bước ra khỏi nhà.

“Nó rất là nguy hiểm nên muốn qua đường cũng rất khó, đường quá hẹp mà xe thì quá nhiều".

“Đường hẹp nên xe máy thường xuyên chen chút, rất dễ xảy ra tai nạn. Nghe cái rầm là thấy người ta nằm hết trơn rồi".

“Xe tải chạy hết làn nên xe máy không có đường để chạy nữa, có thể là do xe ra vô cảng nhiều quá".

Trước áp lực quá tải của tuyến giao thông huyết mạch này, từ năm 2015, UBND TP.HCM đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh từ 7m lên 30m, mở rộng từ 2 làn xe lên 6 làn xe. Thế nhưng, sau hơn một thập kỷ, dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Điều đó đồng nghĩa với việc người dân tiếp tục chờ đợi, còn tuyến đường vẫn oằn mình gánh áp lực giao thông ngày một lớn.

Là người sinh sống nhiều năm trên tuyến đường này, chị Phạm Thị Thắm cho biết nhiều lần tham gia họp lấy ý kiến về dự án nhưng đến nay vẫn chưa thấy chuyển động rõ ràng: “Mình ở đây rất bức xúc mình muốn hỏi là con đường này có làm hay không, mình có đi họp một lần rồi, cũng nghe nói là chuẩn bị mở rộng nhưng đến nay chưa có làm gì hết".

Mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh: Hạ tầng mới cần đi đôi với điều tiết xe vào cảng

Sự chờ đợi ấy đang được thắp lên bằng những bước tiến mới của dự án. Tháng 9 năm 2025, HĐND TP.HCM đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lên hơn 1.858 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 1.500 tỷ đồng.

Và mới đây nhất, ngày 25/6, UBND TP.HCM tiếp tục phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu. Dự án dự kiến thu hồi đất của gần 300 hộ dân để phục vụ công tác mở rộng tuyến đường và đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2028.

Ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, các đơn vị đang tập trung thực hiện các thủ tục cần thiết để đẩy nhanh tiến độ dự án: “Ủy ban nhân dân TP.HCM đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Dự kiến, dự án sẽ được phê duyệt trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị liên quan đang phối hợp thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án. Về phía Sở Xây dựng, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai, nhằm sớm hoàn thiện tuyến đường, nâng cao năng lực khai thác và góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực".

Việc mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian lưu thông, giảm xung đột giao thông và nâng cao năng lực kết nối với khu vực cảng Cát Lái. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mở rộng mặt đường mới chỉ là một phần của bài toán.

Bởi thực tế cho thấy, đây là tuyến vận tải hàng hóa đặc biệt quan trọng, nơi lưu lượng xe container phụ thuộc rất lớn vào hoạt động khai thác cảng. Nếu không có giải pháp điều tiết hợp lý, nguy cơ ùn tắc vẫn có thể tái diễn ngay cả khi tuyến đường đã được mở rộng.

PGS.TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giao thông vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức cho rằng cần kết hợp giữa đầu tư hạ tầng và tổ chức giao thông khoa học hơn: “Giải pháp căn cơ nhất để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thì chỉ có cách mở rộng đường, kết hợp với phân tích và điều chỉnh số lượng xe ra vào cảng theo khung giờ trong ngày. Kể cả sau này khi tuyến đường đã được mở rộng rồi thì tình trạng ùn tắc vẫn có thể xảy ra nên cần phải điều tiết số lượng xe ra vào cảng".

Đường Nguyễn Duy Trinh không chỉ là tuyến giao thông phục vụ người dân địa phương mà còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics của TP.HCM và khu vực phía Nam.

Kỳ vọng về một tuyến đường rộng 30m, 6 làn xe sau hơn 10 năm chờ đợi vì thế không chỉ là mong muốn có thêm một con đường mới, mà còn là kỳ vọng tháo gỡ một điểm nghẽn hạ tầng đã tồn tại quá lâu, tạo động lực cho giao thông, logistics và sự phát triển của khu vực trong những năm tới.