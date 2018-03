Đề nghị công an vào cuộc vụ thông tin sinh con "thuận tự nhiên"

Thời gian gần đây, báo chí có đưa tin trên mạng xã hội truyền bá phương pháp sinh đẻ có tên là “thuận tự nhiên”, hướng dẫn bà mẹ sinh con tại nhà, tự chăm sóc, không cắt dây rốn… Tiếp theo, ngày 14/3/2018, một tài khoản facebook có nick name là Minh Phương tiếp tục đưa tin về một sản phụ đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con “thuận tự nhiên” với chi phí 15 triệu đồng.

Theo thông tin của facebook, sau khi được tập huấn, bà mẹ không đến đẻ tại cơ sở y tế để được cán bộ y tế chăm sóc mà tự sinh con tại nhà. Trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt nên cả hai mẹ con bị tử vong. Các thông tin này đã được lan truyền nhanh chóng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân của ngành Y tế cũng như đến trật tự an toàn xã hội.

Bộ Y tế khẳng định việc tự sinh đẻ tại nhà là phản khoa học. (Ảnh: minh họa)

Về phương diện chuyên môn, Bộ Y tế khẳng định việc tự sinh đẻ tại nhà là phản khoa học, có thể gây ra những tai biến nghiêm trọng như vỡ tử cung, bang huyết, nhiễm trùng… dẫn đến tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Hiện, Bộ Y tế đang chỉ đạo địa phương, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, kiểm chứng độ xác thực về trường hợp sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên”, trong đó có trường hợp tử vong mẹ và trẻ sơ sinh đã được đăng tải thời gian qua.

Bộ Y tế đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông vào cuộc xác minh, ngăn chặn và xử lý các tập thể, các nhân truyền bá trái phép (nếu có) phương pháp sinh đẻ phản khoa học, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo chí hết sức cân nhắc khi đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Công an giao các đơn vị chức năng điều tra, xác minh độ xác thực về các trường hợp sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên” đã được đăng tải trên mạng xã hội, trong đó có facebook với nick name là Minh Phương phản ánh trường hợp tử vong mẹ và trẻ sơ sinh kể trên. Bộ Thông tin và Truyền thông cần tăng cường tuyên truyền cho người dân lợi ích của việc sinh con tại cơ sở y tế, sinh con được cán bộ y tế hỗ trợ; không truyền bá và làm theo các phương pháp sinh đẻ phản khoa học để đảm bảo an toàn tính mạng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh./.

