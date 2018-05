Đề nghị khởi tố hành vi gây rối tại điểm nóng BOT Ninh Lộc

Nhiều ngày qua, Trạm BOT Ninh Lộc (tỉnh Khánh Hòa) luôn trong tình trạng căng thẳng cực độ, khi các tài xế liên tục phản đối, cản trở, gây rối, thậm chí là phá hoại tài sản trạm và hành hung nhân viên trạm. Trước sự việc trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức có ý kiến.

Các tài xế trên địa bàn dừng xe giữa làn thu phí trạm BOT Ninh Lộc gây ách tắc giao thông kéo dài, hôm 2/5

Đề nghị cơ quan công an vào cuộc

Để giải quyết tình hình căng thẳng đang xảy ra tại Trạm BOT Ninh Lộc, ngày 3/5, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã có công văn hỏa tốc đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và chủ đầu tư là Công ty Cổ phần BOT đầu tư Đèo Cả Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Trạm thu phí Ninh Lộc trên tuyến QL1 (thuộc địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Trong công văn hỏa tốc, Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết triệt để tình hình mất trật tự, an ninh tại Trạm thu phí Ninh Lộc.

“Đối với các đối tượng có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại tài sản, gây mất trật tự xã hội tại trạm, địa phương cần có các biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, văn bản của Tổng cục ĐBVN nêu rõ.

Tổng cục ĐBVN cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cử lực lượng công an vào cuộc, xử lý ngay những trường hợp lái xe có hành vi cản trở giao thông, cố tình dừng xe trước trạm thu phí, phá hoại trang thiết bị trạm thu phí Ninh Lộc.

Nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, chống phá tại trạm thu phí mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Song song với đó, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về chủ trương đầu tư các dự án BOT.

Trong lúc phản đối giá vé, một số tài xế xô xát với nhân viên bảo vệ trạm BOT Ninh Lộc, hôm 2/5

Về phía chủ đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chức năng, giải quyết triệt để tình hình mất trật tự, an ninh tại trạm thu giá Ninh Lộc, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn cho cán bộ, nhân viên khi thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm. Doanh nghiệp cần trích xuất các hình ảnh về hiện tượng gây rối, cố tình cản trở việc thu phí tại trạm Ninh Lộc cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề xuất mở rộng vùng miễn giảm 100%

Trước đó, trong hai ngày 1 và 2/5, nhiều tài xế tập trung tại Trạm BOT Ninh Lộc và có những động thái cản trở công tác bán vé như cố tình dừng xe ngay làn thu phí, đỗ xe không chịu mua vé... thậm chí có trường hợp còn đập vỡ cabin bán vé, tự ý lấy vé của trạm và còn đuổi đánh nhân viên của trạm. Tình hình căng thẳng xảy ra liên tục khiến công tác bán vé tại Trạm BOT Ninh Lộc gần như bị tê liệt. Đơn vị quản lý đã phải tiến hành xả trạm liên tục để tránh ùn tắc kéo dài. Đến ngày 3/5, tình trạng trên vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt tại BOT Ninh Lộc.

Trước diễn biến có chiều hướng ngày càng phức tạp trên, chiều 3/5, chủ đầu tư đã phải “nhượng bộ” quay lại phương án miễn giảm như cuối năm 2017 đã thống nhất với các tài xế nhằm giúp các tài xế “hạ nhiệt”.

Theo đó, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa vừa có đề xuất gửi tới Bộ Giao thông Vận tải tái mở rộng vùng miễn giảm 100% đối với xe loại 1 cho 17 xã, phường lân cận (tương đương vùng bán kính 10km) quanh trạm BOT Ninh Lộc.

Trong thời gian chờ Bộ Giao thông Vận tải xem xét, cho phép nhà đầu tư sẽ thực hiện bắt đầu thu từ 0 giờ ngày 5/5/2018 theo phương án đã được sự đồng thuận của người dân, chính quyền địa phương./.

