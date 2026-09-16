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Đề xuất bỏ làn dừng xe khẩn cấp trên đường Vành đai 3 Hà Nội

Thứ Tư, 16:02, 16/09/2026
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VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông đề xuất Hà Nội nghiên cứu tổ chức 3 làn xe mỗi chiều trên Vành đai 3, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp nhằm giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường.

Vành đai 3 Hà Nội thường xuyên quá tải

Trước tình trạng Vành đai 3 Hà Nội thường xuyên quá tải, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng bố trí 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp và hạ tốc độ khai thác trên toàn tuyến.

De xuat bo lan dung xe khan cap tren duong vanh dai 3 ha noi hinh anh 1
Đề xuất bỏ làn dừng xe khẩn cấp trên đường Vành đai 3 Hà Nội

Theo Cục CSGT, Vành đai 3 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ và các trục đường nội đô. Tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc phân luồng, kết nối giao thông giữa các khu vực của Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận.

Hiện nay, mỗi chiều đường trên Vành đai 3 Hà Nội đang được tổ chức với 2 làn xe chạy và 1 làn dừng xe khẩn cấp. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện gia tăng nhanh khiến tuyến đường thường xuyên rơi vào cảnh quá tải, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Theo số liệu được Cục Cảnh sát giao thông nêu, vào giờ cao điểm và những ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 đạt khoảng 122.606 xe/ngày đêm, cao gần 8,1 lần so với lưu lượng thiết kế. Lưu lượng phương tiện vượt xa khả năng thiết kế khiến áp lực lên tuyến đường ngày càng lớn, đồng thời gây khó khăn cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và duy trì khả năng lưu thông thông suốt.

Đề xuất tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp

Nhằm góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác mặt đường hiện có, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến Vành đai 3. Một trong những nội dung đáng chú ý là tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều và không bố trí làn dừng xe khẩn cấp.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng được đề nghị nghiên cứu kẻ lại vạch sơn, bố trí hệ thống biển báo, tổ chức phân làn, phân tuyến phù hợp với phương án giao thông mới. Cục Cảnh sát giao thông cũng đề xuất hạ tốc độ khai thác và bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến, qua đó hạn chế sự chênh lệch tốc độ giữa các phương tiện, góp phần giảm nguy cơ xảy ra va chạm và ùn tắc cục bộ.

Theo đề xuất, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên Vành đai 3 Hà Nội nhằm tận dụng hiệu quả hơn diện tích mặt đường hiện có trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng tăng. Phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều được kỳ vọng sẽ tăng khả năng thông hành của tuyến, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông tại những khu vực thường xuyên ùn tắc. Việc không bố trí làn dừng xe khẩn cấp và hạ tốc độ khai thác cũng được đặt trong tổng thể phương án tổ chức giao thông nhằm hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn, thuận lợi và thông suốt cho người và phương tiện lưu thông.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ phương án, tổ chức lại hệ thống vạch sơn, biển báo và phân làn để việc điều chỉnh giao thông trên tuyến Vành đai 3 được thực hiện phù hợp, hạn chế nguy cơ tai nạn và ùn tắc.

Văn Ngân/VOV.VN
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