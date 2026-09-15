Đề xuất tăng mức phạt vi phạm hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng

Đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa

Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đang được lấy ý kiến từ ngày 10/9 đến 30/9, trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra vào tháng 10.

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Dự thảo Luật gồm 6 phần, 128 điều, tăng 3 điều so với Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành. Trong đó, dự thảo kế thừa 31 điều, sửa đổi, bổ sung 94 điều và bổ sung mới 4 điều. Một trong những nội dung đáng chú ý là nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đề xuất, mức phạt tiền tối đa sẽ tăng từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, trong khi mức phạt tối đa đối với tổ chức tăng từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng. Dự thảo cũng bổ sung một số lĩnh vực có thể áp dụng mức phạt tiền cao hơn, tối đa không quá 2 lần mức phạt chung đối với cùng hành vi vi phạm tại địa bàn thuộc các thành phố và khu kinh tế đặc biệt.

Vì sao cần tăng mức phạt vi phạm hành chính?

Theo lý giải của Bộ Công an (cơ quan chủ trì soạn thảo) sau hơn 13 năm thi hành, quy định về mức phạt tiền tối đa tại Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn.

Mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực hiện nay được đánh giá là quá thấp, chưa đủ sức răn đe đối với các chủ thể vi phạm. Đặc biệt, tại các lĩnh vực như môi trường, an toàn thực phẩm, khoáng sản, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, phòng cháy, chữa cháy, lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm trong nhiều trường hợp cao hơn đáng kể so với mức tiền phạt tối đa mà cơ quan chức năng có thể áp dụng.

Điều này khiến chế tài tiền phạt chưa bảo đảm được tính răn đe, phòng ngừa và chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm. Dự thảo Luật đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và bổ sung nguyên tắc trong việc quy định mức phạt tiền tối đa.

Trường hợp luật khác có quy định mức phạt tiền tối đa thì thực hiện theo quy định của luật đó. Dự thảo cũng giao Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực.

Bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế mới

Một nội dung khác được đề xuất là nâng mức phạt tiền đối với trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản. Theo đó, mức phạt thuộc trường hợp không lập biên bản được nâng từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng đối với cá nhân và từ 1 triệu đồng lên 2 triệu đồng đối với tổ chức.

Việc điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với thực tiễn xử lý các hành vi vi phạm hành chính có tính chất đơn giản, rõ ràng và thuộc trường hợp được phép xử phạt không lập biên bản.

Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) cũng bổ sung một số biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Đáng chú ý, cơ quan chức năng có thể tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Dự thảo cũng quy định biện pháp niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Biện pháp này được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Một biện pháp khác là yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Biện pháp này cũng được áp dụng trong một số trường hợp nhằm cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Có thể tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện

Trong lĩnh vực giao thông, dự thảo đề xuất bổ sung các biện pháp gồm tạm dừng đăng kiểm phương tiện, tạm dừng đăng ký phương tiện và tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện.

Các biện pháp này được áp dụng để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực như trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa, giao thông hàng hải và hoạt động hàng không dân dụng.

Việc bổ sung các biện pháp cưỡng chế được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tăng sức răn đe đối với các hành vi vi phạm.