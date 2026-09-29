Đề xuất hỗ trợ học nghề, có thể học ngay tại doanh nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa đăng tải dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho người lao động ở khu vực nông thôn và người lao động là thanh niên, nhằm cụ thể hóa quy định tại Điều 35, khoản 5, tiết a Nghị định 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Nội dung dự thảo tập trung vào đối tượng được thụ hưởng chính sách, việc tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề, quy trình, thủ tục và hồ sơ thực hiện. Đây là cơ sở để các địa phương và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp triển khai chính sách.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc khuyến khích tổ chức các lớp học lưu động, tại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nơi sản xuất.

Chọn nghề theo nhu cầu người lao động

Theo dự thảo, để bảo đảm tính khả thi của chính sách, địa phương sẽ khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động ở khu vực nông thôn và người lao động là thanh niên. Kết quả khảo sát là căn cứ lập kế hoạch, xây dựng, phân bổ kinh phí và tổ chức thực hiện.

Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với chính quyền cấp xã và các đơn vị liên quan khảo sát nhu cầu, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh mục ngành, nghề hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.

Việc lựa chọn nghề không chỉ căn cứ vào nhu cầu học nghề mà còn phải gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương. Hằng năm, Sở GD-ĐT căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động để đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề được hỗ trợ khi cần thiết.

Dự thảo ưu tiên những nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và định hướng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Chương trình đào tạo cũng phải phù hợp với nghề và công việc người lao động có thể đảm nhận. Nội dung, thời gian học, kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra được yêu cầu gắn với vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng lao động tại địa phương.

Cơ sở đào tạo được tự chủ xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo.

Có thể học nghề ngay tại doanh nghiệp, hợp tác xã

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc khuyến khích tổ chức các lớp học lưu động, tại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nơi sản xuất.

Cách tổ chức này được định hướng nhằm phù hợp với điều kiện của người lao động và gắn đào tạo với giải quyết việc làm sau khóa học. Thay vì chỉ tổ chức tại cơ sở đào tạo, các lớp học có thể được triển khai tại địa điểm phù hợp với công việc và điều kiện đi lại của người học.

Trường hợp đào tạo tại doanh nghiệp, hợp tác xã, người tham gia giảng dạy phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của cơ sở đào tạo trước và sau khóa học. Trước khi tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cơ sở phải đăng ký thông tin chương trình vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị.

Sau khi người học hoàn thành chương trình, cơ sở đào tạo cập nhật kết quả đào tạo và việc cấp chứng chỉ vào cơ sở dữ liệu. Người học đủ điều kiện được cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo theo chương trình đã học.

Học phí phải được công khai trước khi tuyển sinh

Theo dự thảo, mức hỗ trợ đào tạo được xác định theo học phí thực tế của khóa học nhưng không vượt mức trần quy định tại Nghị định 338/2025/NĐ-CP.

Trường hợp học phí thực tế thấp hơn hoặc bằng mức trần, mức hỗ trợ được tính theo học phí thực tế. Nếu học phí cao hơn mức trần, mức hỗ trợ bằng mức trần; phần chênh lệch do người học hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác chi trả. Dự thảo cũng nêu trường hợp HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cao hơn theo quy định của Nghị định 338/2025/NĐ-CP.

Một yêu cầu đáng chú ý là cơ sở đào tạo phải công khai chi phí đào tạo và học phí của từng ngành, nghề, từng khóa học trước khi tuyển sinh.

Các khoản chi phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ để làm căn cứ thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ. Quy định này nhằm làm rõ mức thu của khóa học và căn cứ xác định số tiền được hỗ trợ trước khi người lao động đăng ký.

Ngoài học phí, dự thảo hướng dẫn hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí theo số ngày thực học. Ngày nghỉ, ngày lễ không được tính vào số ngày hỗ trợ; tổng số ngày được hỗ trợ không vượt quá thời gian thiết kế của chương trình đào tạo. Đối với tiền đi lại, việc hỗ trợ căn cứ vào nơi cư trú của người lao động, địa điểm học và các điều kiện, định mức quy định tại Nghị định 338/2025/NĐ-CP.

Theo dự thảo, Sở GD-ĐT có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn. Cơ sở đào tạo phải bảo đảm chất lượng khóa học, công khai mức thu, lưu giữ hồ sơ, chứng từ và cung cấp thông tin khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

Dự thảo Thông tư đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi hoàn thiện và ban hành.