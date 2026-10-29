Đề xuất hơn 15.200 tỷ đồng chỉnh trang kênh rạch TP.HCM

Ngày 29/10, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, UBND TP.HCM trình xem xét chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án chỉnh trang kênh rạch, với tổng vốn hơn 15.264 tỷ đồng.

Dự án có quy mô vốn lớn nhất là xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị rạch Bà Tàng, được trình quyết định chủ trương đầu tư với hơn 7.900 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026–2032.

Dự án triển khai tại phường Bình Đông và xã Bình Hưng (Quận 8 và huyện Bình Chánh cũ), cải tạo khoảng 4km rạch từ ngã ba rạch Bà Lớn đến sông Cần Giuộc. Các hạng mục chính gồm nạo vét, xây kè hai bên, làm đường ven rạch, hạ tầng kỹ thuật và công viên cây xanh.

Dự kiến, dự án rạch Bà Tàng thu hồi khoảng 21,6ha đất, ảnh hưởng 851 trường hợp, trong đó 587 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm hơn 5.326 tỷ đồng.

TP.HCM đề xuất hơn 15.200 tỷ đồng chỉnh trang kênh rạch (ảnh minh họa: Hà An)

Còn Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng tại phường Tân Sơn (quận Tân Bình cũ) được đề xuất tăng vốn từ 557 tỷ đồng lên hơn 2.500 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026–2030.

Dự án cải tạo đoạn kênh dài khoảng 1,1km, từ đường Phạm Văn Bạch đến kênh Tham Lương, kết hợp nạo vét, xây kè, làm đường hai bên bờ và hoàn thiện hệ thống thoát nước. Công trình nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và lưu vực Tham Lương – Bến Cát.

Với rạch Bàu Trâu (Quận 6 và quận Tân Phú cũ), UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 1.343 tỷ đồng lên hơn 4.744 tỷ đồng, đồng thời gộp phần xây lắp và bồi thường vào dự án chung.

Đoạn rạch được chỉnh trang dài khoảng 1,1km, từ kênh Tân Hóa đến đường Phan Anh, qua phường Phú Lâm và phường Phú Thạnh (Quận 6 và quận Tân Phú cũ) . Ngoài nạo vét, xây kè và đường ven rạch, dự án còn xây mới 2 cầu và 1 cống hộp, với 312 trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa. Công trình dự kiến thi công từ năm 2028 và đưa vào sử dụng năm 2031.

Cả 3 dự án đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, được phân chia thành các dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng hạ tầng.