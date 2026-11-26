Ngày 25/11, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

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Cổng TTĐT Chính phủ cho biết, theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay, giá trị khối lượng thực hiện dự án thành phần 3 đạt 76.953,8 tỷ đồng, tương đương 88,63% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt 49.507,3 tỷ đồng, tương đương 57% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, ACV đánh giá không thể hoàn thành toàn bộ dự án thành phần 3 trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Một số gói thầu quan trọng như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và hệ thống quản lý sân bay dự kiến hoàn thành hoặc hoàn tất chạy thử trong tháng 6/2027.

ACV cho biết dự án gặp ba nhóm vướng mắc chủ yếu. Thứ nhất, một số vật tư, thiết bị thay đổi nhà sản xuất, nhãn hiệu, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ so với hợp đồng. Việc đặt hàng, cung cấp, lắp đặt được thực hiện trước khi chủ đầu tư chấp thuận thay đổi và các bên ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng.

Thứ hai là một số hạng mục đã được thi công, nghiệm thu theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt nhưng không phù hợp với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Thiết kế kỹ thuật tương ứng chưa được điều chỉnh.

Thứ ba là một số hạng mục được thi công khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa được phê duyệt.

Theo ACV, xử lý những tồn tại trên là điều kiện cần thiết để nghiệm thu hoàn thành công trình, cấp phép đưa sân bay vào khai thác. Căn cứ tiến độ thực tế của dự án thành phần 3 và 4, ACV đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát tổng thể tiến độ các dự án thành phần, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh thời hạn thực hiện giai đoạn một đến năm 2027-2028.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Xây dựng Phạm Minh Hà đề nghị ACV rà soát từng nội dung thay đổi để có căn cứ xử lý. Với vật tư, thiết bị thay đổi so với hợp đồng, ngoài kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cần rà soát giá trị, giá thành. Việc tổ chức kiểm định chất lượng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị ACV xác định rõ thời điểm có thể hoàn thành dự án để thực hiện thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Nguyễn Công Long cho biết một số công việc còn lại của dự án thành phần hai phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện hạ tầng của dự án thành phần ba. Ông đề nghị ưu tiên hoàn thiện các công trình kỹ thuật, đấu nối hạ tầng để triển khai đồng bộ hệ thống phục vụ quản lý bay.

Báo cáo Chính phủ tiến độ dự án trước ngày 10/12

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao ACV rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của dự án thành phần ba, xác định rõ các mốc hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử, vận hành thử nghiệm và thời điểm có thể đưa sân bay vào khai thác.

Do dự án không thể hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương được Quốc hội thông qua, ACV phải báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Xây dựng trong vòng một tuần kể từ ngày 25/11. Trước ngày 10/12, Bộ Xây dựng phải báo cáo Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Rà soát, hoàn thiện các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, từ đầu tháng 11 đến nay, Sở phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát, họp bàn về việc hoàn thiện các tuyến đường và phương án tổ chức giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Đường 25B đang được tăng tốc thi công

Qua rà soát, các đơn vị đánh giá, phần lớn dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số vướng mắc. Trong số đó, Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cần tiếp tục xử lý một số hạng mục. Trọng tâm là ổn định nền đường đoạn qua khu vực sông Buông (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) và khắc phục các tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng khai thác trên tuyến.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu xây dựng kế hoạch chi tiết xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại tại dự án; phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra hiện trạng tuyến đường, đồng thời lấy ý kiến các bên liên quan để lập phương án tổ chức giao thông trên tuyến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đưa dự án vào khai thác theo quy định.