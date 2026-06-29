Đề xuất phạt tới 50 triệu đồng nếu ép buộc, lôi kéo học sinh học thêm

Dự thảo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đang được lấy ý kiến, dự kiến ban hành trong năm 2026. Trong đó, các hành vi vi phạm về quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm được chia thành nhiều nhóm với mức xử phạt tăng dần theo tính chất, mức độ vi phạm.

Đáng chú ý, mức xử phạt cao nhất từ 30-50 triệu đồng được đề xuất áp dụng đối với một trong bốn hành vi: tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền khi chưa đăng ký kinh doanh theo quy định; cho phép, bố trí hoặc thỏa thuận để giáo viên trường công lập tham gia quản lý, điều hành hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường; tổ chức dạy thêm nhằm trục lợi, ép buộc hoặc lôi kéo học sinh học thêm trái quy định; tiếp tục tổ chức dạy thêm sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt.

Cơ sở dạy thêm có thể bị phạt 20-30 triệu đồng nếu bố trí giáo viên dạy thêm cho chính học sinh mình đang dạy ở trường. (Ảnh minh họa)

Đối với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường, dự thảo đề xuất phạt từ 20-30 triệu đồng nếu bố trí giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với chính học sinh mình đang giảng dạy ở trường; cho phép giáo viên công lập tham gia điều hành cơ sở dạy thêm; cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa sang dạy thêm hoặc lợi dụng quan hệ với giáo viên để tổ chức dạy thêm, gây xung đột lợi ích.

Mức phạt từ 10-20 triệu đồng được đề xuất đối với giáo viên đang giảng dạy chính khóa nếu dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mình được phân công giảng dạy. Cùng mức phạt này còn áp dụng với các hành vi như giáo viên trường công lập tham gia quản lý, điều hành cơ sở dạy thêm; tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học trái quy định; xếp lịch học thêm xen kẽ thời khóa biểu chính khóa hoặc dạy trước chương trình; không công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về dạy thêm, học thêm.

Đối với các vi phạm trong tổ chức dạy thêm tại trường học, dự thảo đề xuất phạt từ 5-10 triệu đồng đối với các hành vi như tổ chức dạy thêm sai đối tượng, vượt thời lượng quy định, xếp lớp quá 45 học sinh, không xếp lớp theo từng môn, không công khai kế hoạch dạy thêm hoặc không quy định rõ trách nhiệm của giáo viên trong quy tắc ứng xử.

Trong khi đó, giáo viên đang dạy học tại nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, không trung thực, không cập nhật kịp thời với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức dạy thêm bị đề xuất phạt từ 2-5 triệu đồng.

Ở mức nhẹ nhất, giáo viên báo cáo chưa đầy đủ hoặc cập nhật chậm với hiệu trưởng; cơ sở dạy thêm công khai chưa đầy đủ thông tin hoặc lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ sẽ bị phạt cảnh cáo nếu chưa gây hậu quả hoặc làm phát sinh xung đột lợi ích.

Ngoài phạt tiền, dự thảo còn đề xuất nhiều hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động dạy thêm từ 1-3 tháng, 3-6 tháng hoặc 6-12 tháng tùy theo mức độ vi phạm.

Tổ chức, cá nhân vi phạm cũng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như chấm dứt hoạt động dạy thêm trái quy định; công khai đầy đủ thông tin; bố trí lại lớp học đúng quy định; giảm sĩ số lớp học thêm; dạy bù phần kiến thức đã cắt giảm; hoàn trả khoản tiền thu trái quy định cho học sinh; nộp lại khoản lợi bất hợp pháp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh cùng các bên liên quan.

Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày 14/2/2025 quy định nhà trường chỉ được tổ chức dạy thêm miễn phí đối với ba nhóm học sinh gồm: học sinh có kết quả học tập chưa đạt, học sinh giỏi và học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi. Giáo viên không được thu tiền học thêm đối với học sinh mình đang giảng dạy chính khóa; mỗi môn học không dạy thêm quá 2 tiết/tuần; giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường không được dạy chính học sinh của mình và không tổ chức dạy thêm các môn văn hóa cho học sinh tiểu học.

Ngày 31/3/2026, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 19 sửa đổi, bổ sung Thông tư 29. Theo đó, vẫn giữ nguyên ba nhóm học sinh được học thêm trong nhà trường và quy định mỗi môn học không quá 2 tiết/tuần. Trường hợp học sinh có nhu cầu học nhiều hơn, hiệu trưởng đề xuất để giám đốc sở GD&ĐT xem xét quyết định. Thông tư cũng bổ sung quy định Sở GD&ĐT và UBND cấp xã phải thiết lập, công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về dạy thêm, học thêm.