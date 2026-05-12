Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu không khảo sát để xếp lớp, không dạy thêm dịp hè

Thứ Ba, 14:07, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2026 - 2027.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2026. Theo kế hoạch, việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các em tham gia có sự ủng hộ, đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Đối với hoạt động ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh, kế hoạch nêu rõ, các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh yếu, kém. Các đơn vị bố trí thời gian hợp lý để tổ chức kiểm tra và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện thi lại, học sinh phải rèn luyện trong hè.

so gd-Dt ha noi yeu cau khong khao sat de xep lop, khong day them dip he hinh anh 1
Ảnh minh họa

Nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy trước chương trình; ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2026 - 2027; thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm và Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

Đối với cấp học mầm non, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (phòng học, bếp ăn, khu vui chơi, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi…). Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị và tinh thần tự nguyện đăng ký làm việc của giáo viên, các cơ sở giáo dục mầm non bố trí đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định; bảo đảm phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phù hợp năng lực.

Các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè phù hợp nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ (có đơn đăng ký học hè); báo cáo phòng văn hóa - xã hội các phường, xã; thực hiện nghiêm túc chế độ trực hè; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; không để xảy ra các vụ việc vi phạm quy định tại cơ sở.

Các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện thu, chi trên nguyên tắc thỏa thuận với cha mẹ trẻ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định. Đồng thời, các trường cần quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong hè.

trung-tam-luyen-thi-vao-lop 10.jpg

Bộ Giáo dục siết chặt dạy thêm, học thêm: Minh bạch, nghiêm túc và có đường dây nóng

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19, sửa đổi, bổ sung một số quy định về dạy thêm, học thêm, với mục tiêu minh bạch hóa hoạt động, ngăn chặn ép buộc và trục lợi, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập hợp pháp của học sinh và quyền giảng dạy của giáo viên. Thông tư có hiệu lực từ 15/5/2026.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tin liên quan

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp xây dựng ngân hàng đề thi do Bộ GD-ĐT quản lý phục vụ kiểm tra, đánh giá. Khi đó, giáo viên có quyền được dạy thêm chính học sinh của mình trên lớp. Đề xuất này được đưa ra nhằm hạn chế những tiêu cực phát sinh từ dạy thêm, học thêm.

VOV.VN - Bà Nguyễn Nhất Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, vừa ký Quyết định số 154 về việc tạm đình chỉ hoạt động giáo dục đối với hộ kinh doanh của ông Nguyễn An Phong (sinh năm 1968, chủ cơ sở dạy thêm môn Toán bậc THCS) tại số 1123, khu phố 22, phường Đạo Thạnh.

VOV.VN - Sau gần 11 tháng áp dụng thực tế, Bộ GD-ĐT đang tiếp tục lấy ý kiến để sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm.

