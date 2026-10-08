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Trường học ở Khánh Hòa không được tự đặt thêm khoản thu dịch vụ

Thứ Năm, 18:42, 08/10/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định danh mục và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. Điểm đáng chú ý là các trường không được tự đặt ra hoặc thỏa thuận thu thêm các khoản dịch vụ ngoài danh mục được tỉnh quy định.


Danh mục dịch vụ được UBND tỉnh Khánh Hòa quy định gồm cung cấp bữa ăn, hỗ trợ bán trú, trông giữ và chăm sóc trẻ, một số hoạt động giáo dục bổ trợ, ngoại khóa cùng các dịch vụ phục vụ học sinh.

Trong đó, tiền ăn trưa tối đa là 20.000 đồng/suất ở bậc mầm non và 25.000 đồng ở tiểu học; với trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên là 30.000 đồng/suất. Dịch vụ hỗ trợ bán trú có mức tối đa 10.000 đồng/học sinh/tháng. UBND tỉnh nhất mạnh đây là mức thu tối đa, không phải mức thu bắt buộc áp dụng đồng loạt.

Một số dịch vụ khác cũng được quy định mức trần, như trông giữ, chăm sóc trẻ và học sinh bán trú nghỉ trưa tại trường tối đa 100.000 đồng/học sinh/tháng; dịch vụ trông giữ trẻ trong ngày nghỉ, ngày hè tối đa 80.000 đồng/học sinh/ngày.

truong hoc o khanh hoa khong duoc tu dat them khoan thu dich vu hinh anh 1
Các trường học ở tỉnh Khánh Hòa tổ chức bán trú cho học sinh

Trước khi tổ chức thu, các cơ sở giáo dục phải xây dựng dự toán, bảo đảm phù hợp chi phí thực tế và điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh. Việc thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ trên tinh thần tự nguyện và không vượt mức tối đa do tỉnh quy định.

Đáng chú ý, các trường không được gắn việc đăng ký dịch vụ với tuyển sinh, xếp lớp, đánh giá, khen thưởng hoặc quyền lợi học tập; không phân biệt đối xử với học sinh không tham gia dịch vụ.

UBND tỉnh yêu cầu các trường quản lý, sử dụng khoản thu đúng mục đích, công khai để cha mẹ học sinh và Ban Thanh tra nhân dân giám sát. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các trường hợp thu không đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/10/2026. Các thỏa thuận, hợp đồng dịch vụ đã ký đúng quy định trước thời điểm này được tiếp tục thực hiện đến hết năm học 2026-2027; từ năm học 2027-2028, các trường thực hiện theo danh mục mới.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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