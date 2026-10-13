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Đề xuất tiến tới cấm hút thuốc hoàn toàn trong khách sạn, quán bar, karaoke

Thứ Ba, 16:39, 13/10/2026
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VOV.VN - Dự thảo Nghị định của Chính phủ đề xuất lộ trình tiến tới cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà tại khách sạn, quán bar, karaoke và một số địa điểm công cộng khác.

 

Nội dung trên được nêu tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo.

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Biển cấm hút thuốc được gắn tại một cơ sở y tế. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo dự thảo, Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy định tại những địa điểm cấm hút thuốc trong nhà nhưng vẫn có khu vực dành riêng cho người hút thuốc.

Trên cơ sở đánh giá, Bộ Y tế sẽ đề xuất Chính phủ quy định chuyển các địa điểm này thành nơi cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà khi đáp ứng những điều kiện cần thiết.

Dự thảo xác định danh mục và lộ trình các địa điểm cần chuyển thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà theo mức độ ưu tiên.

Trong đó, nhóm được ưu tiên trước là phương tiện giao thông công cộng gồm tàu thủy, tàu hỏa; tiếp đến là khu vực cách ly của sân bay. Nhóm tiếp theo gồm khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, quán bar, karaoke và vũ trường.

Như vậy, các địa điểm hiện được bố trí khu vực hút thuốc riêng có thể tiến tới không còn khu vực này, thay vào đó áp dụng quy định cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi không thực hiện đồng loạt mà phải có lộ trình phù hợp với từng thời kỳ, bảo đảm tính khả thi.

Dự thảo đưa ra một số điều kiện cần xem xét, gồm: phù hợp với định hướng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; yêu cầu phòng ngừa và giảm tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; mức độ nhận thức của người dân đối với tác hại của thuốc lá và sức khỏe; số lượng người hút thuốc lá tại nơi dành riêng ít; có lộ trình phù hợp để bảo đảm tính khả thi; phù hợp với tình hình, xu hướng của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Khi đề xuất chuyển đổi, cơ quan chức năng phải xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định cấm hút thuốc, xác định danh mục và lộ trình cụ thể đối với từng nhóm địa điểm, đồng thời dự báo tác động của việc áp dụng quy định mới.

Đề xuất tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá

Cũng tại dự thảo Nghị định, cơ quan soạn thảo đề xuất cơ chế tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

Theo đó, Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy định hiện hành, làm cơ sở đề xuất Chính phủ tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

Việc tăng diện tích cảnh báo phải phù hợp với từng thời kỳ, bảo đảm yêu cầu phòng ngừa và giảm tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; yêu cầu kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

Dự thảo cũng yêu cầu việc điều chỉnh phải tăng hiệu quả tác động của việc in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá; phù hợp với tình hình, xu hướng in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Khi đề xuất tăng diện tích cảnh báo, cơ quan chức năng phải đánh giá việc thực hiện quy định hiện hành, xác định mức tăng cụ thể, dự báo tác động và tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng.

Anh Văn/VTC News 
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