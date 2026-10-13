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Quảng Trị phát hiện rùa biển hơn 100 kg chết trôi dạt vào bờ

Thứ Ba, 16:21, 13/10/2026
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VOV.VN - Một cá thể rùa biển nặng hơn 100 kg đã chết trôi dạt vào bãi biển xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị vừa được phát hiện.

 

Sáng 12/10, người dân phát hiện một cá thể rùa biển đã chết, trôi dạt vào bãi biển Đội 4, thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Cá thể rùa này nặng khoảng 105 kg, dài khoảng 1,2m trong tình trạng phân hủy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Mỹ Thủy giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Trạm Thủy sản và Kiểm ngư Nam Quảng Trị, Đồn Biên phòng Hải An và thôn Mỹ Thủy tổ chức xử lý, chôn lấp cá thể rùa biển theo quy định.

quang tri phat hien rua bien hon 100 kg chet troi dat vao bo hinh anh 1
Cá thể rùa biển bị chết và trôi dạt vào bờ

Qua sự việc, chính quyền địa phương khuyến cáo khi phát hiện động vật biển chết hoặc có dấu hiệu mắc cạn, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn môi trường biển.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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