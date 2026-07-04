ĐH Khoa học Tự nhiên dẫn đầu điểm sàn 25 điểm, nhiều trường chỉ lấy từ 15 điểm

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đến ngày 4/7, 18 trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mức điểm dao động từ 15 đến 25, trong đó hai trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu.

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở hai mức 22 và 24 điểm. Trong đó, mức 24 điểm áp dụng đối với các ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông và Khoa học dữ liệu; mức 22 điểm áp dụng đối với các ngành đào tạo còn lại.

Tuy nhiên, mới đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa vượt mức này khi công bố điểm sàn từ 19 đến 25 điểm, trở thành trường có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cao nhất cả nước trong số các cơ sở đào tạo đã công bố tính đến chiều 3/7.

Theo Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy của trường, điểm sàn được quy đổi tương đương trên thang điểm 30 (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có) giữa các phương thức xét tuyển như kết quả thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đánh giá năng lực HSA và các phương thức xét tuyển khác.

Mức 25 điểm được áp dụng đối với các chương trình đào tạo tài năng, gồm: Tài năng Toán học; chương trình tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Toán ứng dụng; tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Khoa học dữ liệu; tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Khoa học Vật liệu; Tài năng Hóa học; tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Sinh học; Tài năng Vật lý học và Tài năng Sinh học.

Đối với các chương trình chất lượng cao, trường quy định điểm sàn 23 điểm, áp dụng cho các ngành Hóa học, Địa lý tự nhiên, Khoa học môi trường, Khí tượng và khí hậu học, Địa chất học.

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh 28 ngành với 2.510 chỉ tiêu theo 6 phương thức, gồm: xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA; xét điểm SAT; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế và các phương thức khác.

Học phí dự kiến năm học 2026-2027 của trường dao động từ 19,1-40 triệu đồng/năm, tùy theo ngành và chương trình đào tạo.

Trước đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026. Theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn là 20 điểm đối với nhóm ngành kỹ thuật và 19,5 điểm đối với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ.

Đối với phương thức xét tuyển tài năng, điểm sàn áp dụng cho tất cả các ngành là 55 điểm; còn phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy có điểm sàn 44,93 điểm đối với nhóm ngành kỹ thuật và 43,88 điểm đối với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ.

Ở chiều ngược lại, ba trường có mức điểm sàn thấp nhất là Đại học Gia Định, Đại học Xây dựng Miền Trung và Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, cùng lấy 15 điểm theo tổ hợp ba môn. Đây cũng là ngưỡng tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 15/7 đến 17h ngày 21/7.

Bộ sẽ tiến hành lọc ảo từ 4/8 đến 17h ngày 10/8. Trước 17h ngày 13/8, các cơ sở đào tạo phải thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống chậm nhất vào 17h ngày 21/8.