Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn 2026, mức cao nhất là 24 điểm

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã bắt đầu thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đến thời điểm này, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT là 19 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 cũng là 19 điểm. Các phương thức xét tuyển khác sẽ được các đơn vị thành viên quy đổi và công bố theo quy định.

Các trường đại học đã bắt đầu thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Là đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ công bố điểm sàn ở hai mức 22 và 24 điểm, cao hơn mức chung của Đại học Quốc gia Hà Nội và tương đương năm 2025.

Trong đó, mức 24 điểm áp dụng đối với các ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông và Khoa học dữ liệu. Mức 22 điểm áp dụng đối với các ngành đào tạo còn lại.

Đối với các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA và chứng chỉ SAT, nhà trường cho biết sẽ công bố bảng quy đổi tương đương sang thang điểm 30 trong chiều 2/7.

Trong khi đó, Đại học FPT công bố điểm sàn xét tuyển cho tất cả các ngành là 18 điểm, riêng chương trình Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính có điểm sàn 21 điểm.

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cũng thông báo điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 16 đến 18 điểm, tùy từng ngành đào tạo.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng từ mùa tuyển sinh năm 2026, các trường đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển phải công bố điểm sàn, trong đó ngưỡng tối thiểu không được thấp hơn 15 điểm.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay thấp hơn năm 2025 và có sự phân hóa rõ nét hơn. Vì vậy, điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026 được dự báo có thể giảm khoảng 1-3 điểm ở nhiều ngành, đặc biệt là các ngành xét tuyển bằng tổ hợp C00.

Từ hôm nay (2/7) đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường dự kiến sẽ tiếp tục cập nhật điểm sàn của từng ngành, từng chương trình đào tạo trong những ngày tới để thí sinh tham khảo trước khi chốt nguyện vọng.