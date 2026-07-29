Đi đăng kiểm “nhàn” hơn hẳn vì số hóa thủ tục, giấy tờ

Thế nhưng, từ ngày 22/7/2026, nhiều thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm đã được đơn giản hóa. Nhiều loại giấy tờ được tích hợp trên tài khoản định danh VNeID hoặc VNeTraffic, góp phần giảm sử dụng hồ sơ giấy và tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Đăng kiểm "không giấy": Thủ tục nhanh gọn, người dân chủ động hơn

Sáng 28/7, tại Trung tâm đăng kiểm 29-16D Hà Nội, không khí vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Xe nối nhau vào dây chuyền kiểm định, nhưng ở khu vực làm thủ tục, nhiều chủ xe chỉ cầm theo điện thoại thay vì một tập hồ sơ dày.

Ông Đoàn Phúc Thịnh, ở phường Phúc Lợi, đưa xe đến trung tâm theo đúng lịch đã đặt. Các thủ tục đã được thực hiện từ trước, nên khi đến nơi, ông chỉ cần chờ xe được đưa vào dây chuyền kiểm định.

Từ ngày 22/7/2026, nhiều thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm đã được đơn giản hóa, góp phần giảm sử dụng hồ sơ giấy và tạo thuận lợi hơn cho người dân (Ảnh: Minh Hiếu)

"Thủ tục rất nhanh gọn, chỉ sau khoảng nửa tiếng đã xong tất cả. Các nhân viên phục vụ ở đây đều rất nhiệt tình. Khác so với trước đây, tem kiểm định dán trên cửa kính xe bên phải không còn ghi thời hạn nữa, nhưng anh em rất tận tình đã chỉ cho mình. Mình nghĩ là hòa chung với công nghệ số để cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đăng kiểm làm được những việc đấy cũng rất tốt, tạo thuận lợi cho người dân mà cũng giảm các chi phí cho nhà nước. Khi cần thiết có thể tra cứu được ngay", ông Thịnh chia sẻ.

Không chỉ những người đã trải nghiệm, nhiều chủ xe cũng kỳ vọng việc số hóa sẽ giúp họ chủ động hơn trong công việc.

Với chị Trần Thị Phượng, một doanh nhân ở Hà Nội, việc có thể xử lý thủ tục trực tuyến là điều rất cần thiết trong bối cảnh quỹ thời gian ngày càng eo hẹp: "Làm online sẽ giúp thời gian của những người bận như mình được tốt hơn, chỉ cần làm ở nhà thôi. Mình thấy khi tích hợp VNeID, bây giờ thủ tục hành chính hầu hết tích hợp rồi, như thế sẽ rất thuận lợi cho người tham gia giao thông".

Tại Trung tâm đăng kiểm 29-16D, dữ liệu điện tử tích hợp trên tài khoản định danh VNeID giúp nâng cao hiệu quả hoạt động đăng kiểm. (Ảnh: Minh Hiếu)

Từ số hóa giấy tờ đến quản lý phương tiện trên môi trường điện tử

Theo Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm được đơn giản hóa. Người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; nhiều loại giấy tờ, trong đó có giấy đăng ký xe, được chấp nhận dưới dạng dữ liệu điện tử tích hợp trên tài khoản định danh VNeID hoặc VneTraffic.

Khi dữ liệu được chia sẻ trên nền tảng số quốc gia, cơ quan quản lý có thể khai thác thông tin đã có, thay vì yêu cầu người dân phải xuất trình lại nhiều loại giấy tờ. Đây cũng là mục tiêu lớn hơn của cải cách thủ tục hành chính: giảm giấy tờ, giảm thời gian và giảm những chi phí xã hội không cần thiết.

Những thay đổi trong thủ tục đăng kiểm không chỉ là cắt giảm giấy tờ, mà còn xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn. (Ảnh: Minh Hiếu)

Tại các trung tâm đăng kiểm, sự thay đổi cũng được cảm nhận khá rõ. Theo anh Đặng Tuấn Anh, phụ trách Trung tâm đăng kiểm 29-16D, việc sử dụng dữ liệu điện tử góp phần tăng độ chính xác của thông tin phương tiện, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động đăng kiểm: "Những trường hợp khách hàng có thể quên đăng ký ở nhà thì có thể xuất trình luôn VNeID. Còn đối với trung tâm, ưu điểm vẫn nhiều hơn nhược điểm và cũng tăng độ chính xác về đăng ký hơn so với ngày trước. Về đăng kiểm mình thấy không có khó khăn gì. Như ngày trước việc in giấy chứng nhận bằng phôi giấy có thể bị mất giấy chứng nhận, nhưng bây giờ sẽ không thể mất được".

Ông Trần Quốc Hoan, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29.03V cho biết, hiện nay, số lượng chủ xe tích hợp giấy đăng ký trên VNeID vẫn chưa nhiều, nên trong giai đoạn đầu, các trung tâm vẫn thực hiện song song cả hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy. Tuy nhiên, khi người dân sử dụng VNeID ngày càng phổ biến, hiệu quả của chuyển đổi số sẽ tiếp tục được phát huy rõ nét hơn:

"Giấy chứng nhận kiểm định thì từ 1/3 là bỏ bản giấy rồi. Mình có thể tra cứu giấy chứng nhận điện tử bất kỳ lúc nào, rất tiện lợi, không sợ mất, không sợ thất lạc hay gì cả. Cơ quan chức năng cũng tra cứu được rất dễ, trung tâm đăng kiểm cũng bớt được chi phí in bản giấy đó. Trước phải mua phôi thì nay cũng giảm đi, đó cũng là cái tốt cho cả người dùng cũng như trung tâm đăng kiểm", ông Hoan, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29.03V thông tin.

Có thể nói, từ những thay đổi trong thủ tục đăng kiểm, chuyển đổi số đang dần đi vào những công việc rất gần gũi với đời sống hằng ngày. Mỗi loại giấy tờ được số hóa là thêm một lần người dân giảm bớt việc chuẩn bị. Mỗi dữ liệu được kết nối là thêm một bước giảm thời gian chờ đợi và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, ngành đăng kiểm sẽ tiếp tục đẩy mạnh lộ trình số hóa. Việc quản lý sẽ ngày càng được thực hiện trên môi trường điện tử, tiến tới thay thế tem kiểm định bằng mã QR để tra cứu toàn bộ thông tin phương tiện.

Những thay đổi trong thủ tục đăng kiểm không chỉ là cắt giảm giấy tờ, mà còn xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, người dân sẽ ngày càng được thụ hưởng những dịch vụ công nhanh chóng, đơn giản và thân thiện hơn - đúng với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.