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Di dời an toàn quả bom nặng 300 kg giữa khu dân cư Hải Phòng

Thứ Sáu, 16:51, 04/09/2026
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VOV.VN - Hôm nay (4/9), lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã khai quật, di dời an toàn quả bom nặng khoảng 300 kg còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện tại số 96 đường Cầu Đất, phường Lê Chân.

Ngày 01/9, trong quá trình đào móng xây dựng nhà tại số 96 đường Cầu Đất, ông T.T.M. cùng nhóm thợ thi công phát hiện một vật thể nghi là bom ở độ sâu khoảng 4 m. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng chỉ đạo lực lượng Công binh đã tiến hành kiểm tra, xác minh; đồng thời khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và tổ chức canh gác khu vực nguy hiểm.

di doi an toan qua bom nang 300 kg giua khu dan cu hai phong hinh anh 1
 Lực lượng chức năng đưa quả bom lên khỏi mặt đất và vận chuyển an toàn ra khỏi khu dân cư.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, dài khoảng 1,2 m, đường kính thân khoảng 40 cm, nặng khoảng 300 kg. Quả bom còn nguyên vẹn, không bị móp méo dù lớp sơn bên ngoài đã bị ôxy hóa. Để bảo đảm an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng xây dựng phương án khai quật, thu hồi và vận chuyển quả bom về khu vực tạm cất giữ tại Núi Voi, xã An Lão, trước khi tổ chức hủy nổ theo quy định.

Sáng nay (4/9), lực lượng Công binh đã khai quật, đưa quả bom lên khỏi mặt đất và vận chuyển an toàn ra khỏi khu dân cư. Quá trình thu hồi, di dời được thực hiện theo đúng phương án, không xảy ra sự cố về người và tài sản.

di doi an toan qua bom nang 300 kg giua khu dan cu hai phong hinh anh 2
Cảnh sát giao thông bố trí các chốt, phân luồng từ xa, bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình xử lý quả bom.

Trong quá trình di dời quả bom, lực lượng chức năng tạm cấm người và phương tiện lưu thông trên đường Cầu Đất, đoạn từ ngã tư Cầu Đất - Hai Bà Trưng đến ngã tư Cầu Đất - Nguyễn Đức Cảnh. Công an phường Lê Chân phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí các chốt, phân luồng từ xa, bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình xử lý quả bom.

 Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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