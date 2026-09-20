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Đi làm giấy xác nhận hộ cận nghèo, người mẹ tử vong để lại 3 đứa con mồ côi

Chủ Nhật, 19:12, 20/09/2026
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VOV.VN - Ngày 20/9, đại diện chính quyền địa phương xã Hòa Tiến cùng một số nhà hảo tâm thành phố Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Trần Thị Hiệp ở thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến. Chị Trần Thị Hiệp không may bị tai nạn giao thông tử vong trên đường đi phô-tô, công chứng giấy xác nhận hộ cận nghèo vào hôm 18/9.

Hôm nay, trời mưa nặng hạt, trong căn nhà nhỏ cấp 4 nép mình bên cánh đồng ở thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng, có rất đông bà con xóm làng, đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và cùng lo hậu sự cho chị Trần Thị Hiệp. Chị Hiệp không may bị tai nạn giao thông tử vong hôm 18/9 khi trên đường đến trung tâm UBND xã Hòa Tiến để phô-tô, công chứng giấy xác nhận hộ cận nghèo.

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Hai con nhỏ của chị Trần Thị Hiệp mới học lớp 5 và lớp 6 (giữa) cùng người thân trong gia đình

Chị Trần Thị Hiệp thuộc diện hộ cận nghèo, chồng mất cách đây 2 năm do đột quỵ để lại 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Hàng ngày chị đi làm lao công dọn dẹp tại các tòa nhà để nuôi các con. Con trai lớn chị Hiệp năm nay 17 tuổi, vì nhà nghèo nên nghỉ học để đi làm công nhân ở tận miền Nam, còn con trai thứ 2 và con gái hiện đang học lớp 5 và lớp 6. 3 hôm nay, căn nhà nhỏ của chị Hiệp ở thôn Yến Nê chìm trong tang thương. Những đứa trẻ vốn đã thiếu bóng cha, nay lại mất đi người mẹ yêu quý.

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Lãnh đạo xã Hòa Tiến đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Trần Thị Hiệp

Chị Trần Thị Mỹ, em gái chị Hiệp kể, chị bị xe tải đi phía sau tông, cuốn cả người vào gầm tử vong. Gia đình quá khó khăn, ngoài công việc lao công tại các tòa nhà chung cư, chị tranh thủ làm thêm vài sào ruộng trước nhà để có cái ăn. Sự ra đi đột ngột của chị khiến 3 người con rơi vào cảnh bơ vơ, giờ đây các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ.

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Bà con xóm giềng đến giúp gia đình lo hậu sự

Chị Trần Thị Mỹ cám cảnh nói, người con lớn đi làm ăn xa, chưa kịp về chịu tang mẹ: “Hoàn cảnh của chị Hiệp rất đáng thương, thuộc diện hộ cận nghèo, phía chính quyền đến thăm hỏi, động viên gia đình rất nhiều, hàng xóm, mạnh thường quân tới thăm viếng và hỗ trợ. Tạm thời em đứng ra chăm lo cho các cháu. Trường hợp của các cháu quá khó khăn, bây giờ cả ba mẹ đều mất không biết nương tựa vào ai, mong muốn các cháu được sự quan tâm của chính quyền địa phương để các cháu có cơ hội tiếp tục đến trường”.

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Các hội đoàn thể, công an xã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Trần Thị Hiệp

Thấy hoàn cảnh quá thương tâm, nhiều nhà hảo tâm, từ thiện tìm đến nhà thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền giúp các cháu vượt qua khó khăn trước mắt. Ông Thích Pháp Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gieo hạt từ bi, thuộc Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng cho biết: Khi biết được hoàn cảnh của chị Hiệp, ông đã lên trang facebook cá nhân để kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ các cháu.

“Hôm nay tôi đến trao số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình, mong gia đình vượt qua đau thương này. Số tiền ủng hộ 15 triệu đồng, tuy không lớn nhưng để giúp 3 cháu vượt qua khó khăn”, ông Minh nói.

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Thông qua chính quyền, nhà trường, nhiều nhà hảo tâm đã cam kết hỗ trợ các cháu mồ côi

Ngày 20/9, lãnh đạo, hội đoàn thể xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng, bà con xóm giềng mỗi người góp một chút đến phụ việc, người gửi tiền, người giúp gia đình lo hậu sự. Trường Tiểu học Đỗ Thúc Tịnh cũng phát động kêu gọi cán bộ, giáo viên, cựu học sinh, phụ huynh chung tay quyên góp hỗ trợ 2 học sinh mồ côi.

“Gia đình hết sức khó khăn, Đảng ủy xã Hòa Tiến có nhận nuôi dưỡng 2 cháu theo Chương trình "Mẹ đỡ đầu", hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng. Chính quyền xã, các đoàn thể đến thăm, giúp đỡ gia đình, sau này xã sẽ làm việc trực tiếp với người thân gia đình để có phương án tốt nhất lo cho các cháu. Có một số tổ chức từ thiện đã quyên góp, có đơn vị đã hứa tài trợ nuôi dưỡng 2 cháu”, ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng cho biết.

Chị Trần Thị Hiệp bị tai nạn trên Quốc lộ 14B đang thi công. Đây là tuyến đường có lượng lớn xe tải thường xuyên lưu thông. Tuy nhiên, do đang thi công, mặt đường bị thu hẹp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B qua TP.Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng. Dự án khởi công từ năm 2023, dự kiến hoàn thành năm 2025 nhưng đến nay vẫn còn nhiều hạng mục dang dở.

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Trao quà Trung thu đến học sinh vùng núi Đà Nẵng

VOV.VN - Thành Đoàn Đà Nẵng vừa phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố tổ chức Chương trình “Lồng đèn yêu thương- Nâng bước em đến trường” tại xã miền núi Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ).

Tuyết Lê-Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
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