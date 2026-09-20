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Đà Nẵng: Thị trường Trung thu đa dạng mẫu mã, sức mua chậm

Chủ Nhật, 15:07, 20/09/2026
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VOV.VN - Thời điểm này, thị trường bánh Trung thu ở thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu nhộn nhịp. Trên nhiều tuyến phố, các cửa hàng, siêu thị bày bán nhiều loại bánh Trung thu đa dạng màu sắc, chủng loại, tuy nhiên sức mua chậm, không khí mua sắm còn trầm lắng.

Ngay từ đầu tháng 9, nhiều điểm bán bánh Trung thu đã được bày bán trên các đường Hùng Vương, Lê Duẩn, Phan Châu Trinh, Ngô Quyền... Ngoài các thương hiệu lớn như Hữu Nghị, Kinh Đô còn có nhiều tiệm bánh mới phát triển nhãn hiệu riêng.

Da nang thi truong trung thu da dang mau ma, suc mua cham hinh anh 1
Chị Võ Thị Hồng Ri, đại diện cửa hàng bánh truyền thống Kinh Đô ở đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng cho biết, thị trường bánh Trung thu đa dạng mẫu mã, sức mua chậm

Các chủ cửa hàng bán bánh trung thu cho biết, dù chi phí nguyên liệu, nhân công và bao bì gia tăng nhưng giá các loại bánh năm nay nhìn chung giữ mức ổn định.

Cụ thể, các loại bánh truyền thống của các nhãn hiệu Kinh Đô, Hữu Nghị như: bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm, trứng muối, đậu xanh, hạt sen, sầu riêng…giá từ 63.000 đồng đến 188 đồng/cái tùy loại. Cũng có một số loại bánh của các thương hiệu lớn có giá đến 2,5 triệu đồng/hộp.

Da nang thi truong trung thu da dang mau ma, suc mua cham hinh anh 2
Thị trường bánh Trung thu đa dạng mẫu mã

Chị Võ Thị Hồng Ri, đại diện cửa hàng bánh truyền thống Kinh Đô ở đường Hùng Vương cho biết: Tết trung thu đã cận kề, nhưng lượng khách đến mua không nhiều. “So với năm ngoái thì năm nay bán chậm và đặt hàng ít hơn. Năm nay mẫu mã đẹp nhưng người ít mua bán chưa đạt doanh thu. Bánh đảm bảo an an toàn thực phẩm. Hy vọng từ đây tới Trung thu, bán chạy hơn”.

Da nang thi truong trung thu da dang mau ma, suc mua cham hinh anh 3
Lực lượng Quản lý thị trường Đà Nẵng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ bánh Trung thu

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng đồ chơi trẻ em, sản phẩm bánh trung thu và nguyên liệu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng có bán bánh Trung thu. Lực lượng quản lý thị trường chú trọng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu và các điều kiện liên quan đến kinh doanh thực phẩm.

Cùng với thị trường truyền thống, các đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh qua website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream…

Da nang thi truong trung thu da dang mau ma, suc mua cham hinh anh 4
 Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng kiểm tra các loại bánh trung thu tại cửa hàng

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Trung thu năm 2026, các đội quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn và kiểm tra thị trường. Trọng tâm kiểm tra là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao như bánh trung thu, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, đồ chơi trẻ em.

Lực lượng Quản lý thị trường tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Cùng với việc kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng quy định, góp phần bảo vệ quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường trên địa bàn thành phố”.

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Đà Nẵng, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm dịp lễ 2/9

VOV.VN - Dịp lễ 2/9, dự kiến lượng khách đến thành phố Đà Nẵng tăng mạnh kéo theo nhu cầu mua bán, ăn uống tại các chợ, nhà hàng, cơ sở kinh doanh. Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 3 đoàn kiểm tra, thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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