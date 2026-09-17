Tiếp tục thăm hỏi, tặng quà ngư dân bị nạn trên biển ở Đà Nẵng

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp ngư dân mất tích, từ nguồn Quỹ Hoạt động xã hội Công đoàn thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố đã tham gia cùng lãnh đạo, các sở, ngành thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên các ngư dân được cứu hộ, trở về an toàn sau vụ tai nạn, hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, nhất là trong những thời điểm gia đình gặp biến cố, qua đó góp phần tiếp thêm động lực để thân nhân các ngư dân vượt qua khó khăn.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên các Nghiệp đoàn nghề cá xã Núi Thành

Trước đó, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà gia đình các thuyền viên còn mất tích trong vụ tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Được biết, ngay sau khi các ngư dân gặp nạn được đưa về bờ, lãnh đạo TP Đà Nẵng trao hỗ trợ 32 ngư dân, mỗi người 5 triệu đồng. Ban Vận động cứu trợ thành phố cũng hỗ trợ mỗi ngư dân 5 triệu đồng. Các sở, ngành trao thêm nhiều phần quà nhằm động viên các thuyền viên sau sự cố.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh chính quyền và các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đồng hành, chăm lo để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế.

Như tin đã đưa, khoảng 13h30 phút ngày 26/8, TP Đà Nẵng nhận tin báo tàu câu mực QNa-90859-TS gồm thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú xã Núi Thành) và 49 thuyền viên mất liên lạc. Vị trí cuối cùng của tàu được ghi nhận lúc 12h54 phút ngày 25/8, cách nam đông nam mũi Sơn Trà khoảng 540 hải lý, trong điều kiện gió Tây Nam cấp 5-6, biển động.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên các Nghiệp đoàn nghề cá xã Núi Thành

Ngay sau đó các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và kêu gọi tàu cá hoạt động gần khu vực hỗ trợ. Đến 13h25 phút ngày 28/8, có 32 thuyền viên được phát hiện, cứu nạn và sau đó được tàu Trường Sa 18 đưa vào bờ sáng 3/9.